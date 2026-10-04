Elecciones presidenciales en Brasil: cierran urnas y comienza el escrutinio electrónico

Los colegios electorales de Brasil cerraron a las 5:00 de la tarde hora local de este domingo y dieron paso al escrutinio electrónico de los votos de las elecciones presidenciales, regionales y legislativas.

Las mesas de votación habían abierto a las 8:00 de la mañana en una jornada que se desarrolló sin incidentes graves y en un ambiente de tranquilidad, aunque algunas regiones permanecieron bajo alerta por fuertes lluvias.



¿Cuántas personas votan en Brasil?

Con cerca de 159 millones de ciudadanos habilitados para votar, Brasil es la mayor democracia de América Latina. Gracias al sistema de votación electrónica que utiliza desde 1996, los resultados suelen conocerse pocas horas después del cierre de las urnas.

Publicidad

Entre los doce aspirantes a la Presidencia, los principales favoritos son el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato no consecutivo, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.



Los sondeos publicados en las semanas previas anticipaban una contienda muy ajustada, con ambos candidatos técnicamente empatados y superando el 40 % de intención de voto.



Si ninguno de los aspirantes alcanza más del 50 % de los votos válidos, los brasileños deberán regresar a las urnas para una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

Publicidad

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), fue el primero de los contendientes presidenciales en sufragar, en un puesto de votación de Río de Janeiro. Allí lanzó críticas al Gobierno actual y afirmó: "Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso".

El senador, de 45 años, acudió acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y varios aliados políticos.

Publicidad

Por su parte, Lula votó en São Bernardo do Campo, municipio considerado la cuna de su trayectoria política en el área metropolitana de São Paulo. Con confianza en una victoria electoral, aseguró que la elección representa una disputa entre "la democracia y la barbarie", concepto con el que se refirió al bolsonarismo.

Además de la fórmula presidencial, casi 160 millones de brasileños fueron convocados para elegir a los gobernadores de los 27 estados, los 513 miembros de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y los representantes de las asambleas legislativas regionales.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE