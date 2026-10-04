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Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo en Georgia, Estados Unidos, deja al menos dos muertos y 35 personas heridas

Tiroteo en Georgia, Estados Unidos, deja al menos dos muertos y 35 personas heridas

En una fiesta con más de mil asistentes, una persona disparó indiscriminadamente y mató a dos hombres de 20 y 23 años. Además, 25 de los 35 heridos presentan gravedad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Tiroteo en Estados Unidos deja al menos dos muertos y 35 heridos, según autoridades
El ataque tuvo lugar a la 1:25 de la madrugada -
Archivo AFP

Al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas este domingo durante un tiroteo masivo ocurrido en una fiesta celebrada en un barrio residencial del estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, según informaron las autoridades.

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El ataque se registró hacia la 1:25 de la madrugada, hora local, en la localidad de Vienna, ubicada en el condado de Dooly, de acuerdo con un comunicado de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre posibles responsables ni sobre los móviles del ataque. Únicamente indicaron que las investigaciones continúan en desarrollo.

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El sheriff del condado de Dooly, Craig Peavy, señaló a medios locales que en la fiesta había más de mil asistentes. Según explicó, los disparos alcanzaron a unas 50 personas en dos puntos distintos separados por aproximadamente una cuadra.

Las víctimas fatales son dos hombres de 20 y 23 años. Además, de los 35 heridos, 25 tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con el Gun Violence Archive, Estados Unidos ha registrado más de 350 tiroteos masivos en lo corrido de este año. La organización considera como tiroteo masivo aquellos hechos en los que cuatro o más personas resultan muertas o heridas, sin contar al atacante.

Tiroteos en EE. UU. dejan más de 9.800 mueros

Las cifras acumuladas en 2026 dejan más de 9.800 fallecidos y 18.380 lesionados en este tipo de hechos violentos.

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Uno de los casos más recientes ocurrió la noche del viernes en una fiesta privada realizada en un centro comercial de Los Ángeles, donde un tiroteo dejó dos personas muertas.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

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