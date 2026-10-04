Jay Clayton, "zar de la IA" nombrado por Trump: EE. UU. busca liderar desarrollo de esta tecnología

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la creación de la 'Fuerza de la Superinteligencia', un comité de coordinación dentro de la Casa Blanca y el Gobierno federal que liderará el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el país. "La Fuerza de la Superinteligencia tiene la tarea de coordinar los esfuerzos del Gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia -la cual muchos afirman que es superior a la Revolución Industrial y a Internet-, además de proteger los intereses y mejorar la vida de todos los estadounidenses", afirmó en su plataforma, Truth Social.



Trump explicó que esta unidad especial coordinará la relación del Ejecutivo federal con los consumidores, grupos de interés públicos, proveedores o empresas de inteligencia artificial, y rendirá cuentas directamente ante él y su jefa de gabinete, Susie Wiles. Estará encabezada por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor.



De IA a "superinteligencia"

En días pasados, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para sustituir el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal y que encarga establecer además una definición oficial para este nuevo concepto. La orden, que busca mejorar la imagen de la IA en un momento en que las críticas contra esta industria van en aumento en Estados Unidos, obliga a los departamentos y agencias federales a utilizar "superinteligencia" y las siglas "SI" en su correspondencia, comunicaciones públicas y documentos de política, y les indica que dejen de utilizar "inteligencia artificial" e "IA".

Además, encargó al Consejo de Asesores Presidenciales de Ciencia y Tecnología proponer una definición federal de "superinteligencia" y determinar qué nuevas acciones ejecutivas serían necesarias para aplicarla. Finalmente, la Casa Blanca sitúó estas medidas dentro de una estrategia para acelerar el uso de sistemas avanzados en áreas como la investigación científica, la medicina, la energía y la industria. La decisión llegó a seis semanas de unas legislativas en la que Trump y los republicanos se juegan su escasa mayoría en el Congreso y en medio de un creciente debate sobre el impacto de los centros de datos en las comunidades y los riesgos de los sistemas de IA más avanzados, después de que las propias empresas advirtieran sobre la necesidad de aumentar las salvaguardas para su desarrollo.

Publicidad

Trump, en cambio, ha rechazado controles estrictos y defiende que Estados Unidos mantenga el liderazgo frente a China. El republicano recibió este martes en la Casa Blanca a los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial y tecnología de Estados Unidos para un almuerzo de trabajo centrado en el desarrollo de la IA, la seguridad de sus avances y la expansión de los centros de datos necesarios para sostenerlos.



Al término del encuento, Trump firmó junto a los líderes de las seis mayores tecnológicas estadounidenses involucradas en el desarrollo de la IA -Sundar Pichai (Google), Elon Musk (XAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia)- un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad de la IA mediante controles internos para vigilar capacidades y comportamiento de los modelos (especialmente frente a riesgos como ciberataques), evaluaciones de riesgos y revisiones externas. Como parte de esta campaña para mejorar la imagen de esta tecnología en el país, Trump anunció hoy mismo una renovación de los servicios federales online apoyados por IA, con los que la Administración pretende ampliar sus funciones para que los usuarios puedan realizar trámites como solicitar pasaportes y acceder a prestaciones públicas de manera más cómoda y eficiente.



Es noticia en el #mundo:



• Trump nombró a Jay Clayton como el "zar" de la inteligencia artificial.

• Nuevos videos de la captura de Luigi Mangione.

• Lluvias torrenciales dejan dos muertos en España.

• Hombre evitó una tragedia tras atrapar a un niño que cayó de un balcón.… pic.twitter.com/2B4DqrCXYY — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 4, 2026

Publicidad