Elecciones Brasil EN VIVO: El gigante suramericano define su futuro entre la izquierda y la derecha

Brasil cerró mesas de votación a las 5:00 de la tarde de este domingo 4 de octubre. Ahora, los brasileños esperan los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrentan el actual mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador conservador Flávio Bolsonaro, dos candidatos que representan proyectos políticos opuestos para el futuro del país. A sus 80 años, Lula aspira a un cuarto mandato presidencial. Tras votar, llamó a defender la democracia frente a la "barbarie" y el "negacionismo" que, según él, encarna su rival, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

4:40 p. m.: Bolsonaro, en la delantera

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, lidera con amplia ventaja el escrutinio de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Con cerca del 30 % de las urnas contabilizadas, obtiene el 31,90 % de los votos, frente al 41,14 % del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

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A sus 80 años, Lula busca alcanzar un cuarto mandato no consecutivo y ha centrado parte de su campaña en la defensa de la soberanía brasileña, criticando lo que considera una creciente injerencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en América Latina.



Por su parte, Flávio Bolsonaro, un senador que hasta hace pocos meses tenía escasa visibilidad nacional, ha basado su candidatura en la promesa de combatir la inseguridad, una de las principales preocupaciones de los brasileños.



La estrategia de Lula Da Silva para seguir en la presidencia

El líder izquierdista ha centrado buena parte de su campaña en la defensa de la soberanía nacional y ha cuestionado la influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre América Latina, en un contexto marcado por la presencia de gobiernos de derecha en países como Argentina, Chile y Colombia.



Por su parte, Flávio Bolsonaro, de 45 años, aseguró al sufragar en Río de Janeiro que Brasil "no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas".

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Aunque era poco conocido a nivel nacional hace apenas unos meses, el senador, que se presenta como una figura más moderada que su padre, ha construido su campaña alrededor de la promesa de "rescatar" a Brasil, especialmente frente a la creciente inseguridad.

Según la más reciente encuesta del instituto Datafolha, ninguno de los aspirantes alcanzaría la mitad más uno de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta, programada para el próximo 25 de octubre.

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Polarización electoral

Lula mantiene un fuerte respaldo en el empobrecido noreste del país, entre los sectores de menores ingresos, las mujeres y los votantes católicos.

"Quiero un Brasil con muchos derechos, derechos para la población, derechos humanos", dijo a la AFP Thifany Simoes, una cantante de 23 años que votó por Lula.

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Flávio Bolsonaro lidera las preferencias en el sur del país, entre los sectores más acomodados y los evangélicos.

"Voté por Flávio para no votar al Partido de los Trabajadores" de Lula, que "ya estuvo 20 años en el gobierno y no hizo nada", afirmó en Brasilia Raphael Machado, abogado de 45 años.

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Más de 160 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar. En Brasil el sufragio es obligatorio, salvo causa justificada, y el escrutinio suele ser rápido gracias al uso de urnas electrónicas.

Continuidad o cambio

Aunque Donald Trump no ha expresado un respaldo explícito a Flávio Bolsonaro, aseguró que sigue "muy de cerca" el desarrollo de las elecciones brasileñas.

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El mandatario estadounidense ha recurrido a aranceles y sanciones contra Brasil desde la condena a 27 años de prisión impuesta a Jair Bolsonaro por cargos relacionados con golpismo.

Durante los actos de campaña de Flávio Bolsonaro fueron frecuentes las banderas de Estados Unidos y las imágenes de Trump, mientras que amplios sectores de izquierda rechazan cualquier injerencia extranjera.

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"Flávio venderá Brasil a los extranjeros", afirmó a la AFP en Brasilia Victor Jorge Martins, un organizador de eventos de 25 años que votó por Lula.

En cuestión de meses, Flávio Bolsonaro logró reducir la ventaja de Lula en las encuestas, incluso después de conocerse una investigación en su contra por presunta corrupción relacionada con la financiación de una película biográfica sobre su padre.

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Además de una política de mano dura contra la criminalidad, el senador ha prometido austeridad fiscal para enfrentar el crecimiento de la deuda pública.

"Necesitamos un cambio. En el lugar donde trabajo ocurren muchos asaltos. Lo más importante es nuestra seguridad", señaló en Río de Janeiro Babiliana Figueira, una bombera de 40 años y seguidora del bolsonarismo.

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Medioambiente y calidad de vida

Lula, reconocido por los programas sociales que permitieron sacar de la pobreza a millones de brasileños a comienzos de siglo, regresó al poder en 2023 luego de que las condenas que enfrentó por corrupción fueran anuladas por cuestiones de procedimiento.

En las elecciones de hace cuatro años derrotó a Jair Bolsonaro por un estrecho margen de 1,8 puntos porcentuales. Semanas después, simpatizantes del exmandatario protagonizaron el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

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Durante el actual gobierno de Lula, la inflación se ha mantenido controlada y el desempleo ha disminuido, aunque persisten las preocupaciones por el elevado costo de vida y los altos niveles de delincuencia.

También se registró una fuerte reducción de la deforestación en la Amazonía. Sin embargo, el cambio climático tuvo escasa presencia en la campaña electoral, pese al aumento de fenómenos extremos como sequías e inundaciones.

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"Los indígenas sufrimos mucho con los impactos ambientales. Por eso es importante elegir a un candidato que defienda nuestro territorio, que defienda la naturaleza", expresó a la AFP Tainara da Costa Cruz, indígena Kambeba de 22 años que vive en la ribera del río Negro, en el estado de Amazonas.

