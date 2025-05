Frank Cuesta se retracta: admite que su activismo fue parte de un personaje y niega tener cáncer

Durante años, una figura mediática consolidó su reputación en redes sociales y televisión como defensor de la fauna silvestre, activista ambiental y paciente oncológico. Su narrativa, construida en torno a rescates de animales, denuncias contra el tráfico ilegal y una lucha personal contra el cáncer, atrajo a millones de seguidores. Sin embargo, el 13 de mayo, esa historia se derrumbó con una sola declaración: "todo había sido un show."

En un video publicado en sus canales oficiales, el youtuber español Frank Cuesta, de 53 años, admitió que no tiene cáncer, que nunca fue herpetólogo ni veterinario, y que los animales que supuestamente rescataba en realidad eran comprados. La grabación, que rápidamente se volvió viral, fue presentada como una confesión. Sin embargo, más tarde él mismo aclaró que se trató de una estrategia desesperada para frenar el acoso que su familia estaba recibiendo.

“He de decir, lo primero, que he sido un personaje, y poco a poco se me ha ido de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego. Ni soy veterinario ni soy herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco conocimientos profesionales. No tengo cáncer”, afirma Frank en su video.

“Fui un personaje”: Frank Cuesta confiesa que su vida pública estuvo basada en una narrativa falsa - Instagram @cuestafrank

La revelación no solo desató una ola de indignación entre sus seguidores, sino que también abrió un debate más amplio sobre la ética en la creación de contenido, la salud mental de los influencers y el impacto de las redes sociales en la vida privada.



¿Mentira o mecanismo de defensa?

En el video titulado 'Disculpas a Yuyee y Kris', Frank Cuesta aparece leyendo un texto en el que desmonta por completo su trayectoria pública. Asegura que no padece cáncer, sino mielodisplasia, una condición médica seria pero no terminal. También afirma que nunca ha sido especialista en reptiles y que su activismo fue parte de un personaje creado para captar atención y generar impacto.

“Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer. Todos los animales que hay en el santuario han sido comprados, por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales, y ha sido todo parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos también”, expresa el youtuber.

Horas después, en una transmisión en vivo de más de dos horas, explicó que el video fue grabado bajo presión, como una medida desesperada para proteger a sus hijos del acoso digital que enfrentaban tras la filtración de audios comprometedores. En esos audios se le escucha planificando estrategias para crear contenido viral y hablando de conflictos legales con su exesposa.

El personaje detrás del activismo

Frank Cuesta, conocido por su programa Frank de la jungla, construyó su imagen pública como un defensor radical de los animales. Su estilo directo, su lenguaje sin filtros y sus enfrentamientos con autoridades tailandesas lo convirtieron en una figura polémica pero influyente. Durante años, denunció el tráfico ilegal de especies, mostró operativos clandestinos y se enfrentó a organizaciones conservacionistas.

Sin embargo, su credibilidad comenzó a erosionarse en los últimos meses. Fue detenido en Tailandia por posesión ilegal de animales salvajes, y los audios filtrados revelaron una faceta más calculadora de su activismo. En ellos, Cuesta admite que “nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos también”.

Además, reconoce errores graves en la gestión de su santuario: “Los animales que han muerto en el santuario, en la mayoría, ha sido por mi propia negligencia, pero la situación ha ido mejorando desde hace un tiempo. Intento aprender más y mejorarlo cada día”, expresa en el video.



¿Qué es la mielodisplasia?

La mielodisplasia, también conocida como síndrome mielodisplásico, es un grupo de trastornos causados por células sanguíneas malformadas en la médula ósea. Aunque puede evolucionar hacia una leucemia, no siempre lo hace, y muchos pacientes viven con la condición durante años con tratamiento adecuado. Cuesta había mencionado esta enfermedad en el pasado, pero la había presentado como una forma de cáncer, lo cual ahora ha sido desmentido por él mismo.



La carta de disculpas que reavivó el debate

En medio de la controversia, Cuesta publicó un video en su página de YouTube ‘Santuario Libertad’ donde leyó una carta pública dirigida a su exesposa Yuyee y a su actual pareja, Chris Korn. En ella, asumió la responsabilidad por las acusaciones falsas que había hecho en su contra, reconociendo que ella no consume drogas ni alcohol, y que desde 2013 participa activamente en Narcóticos Anónimos. También aclaró que la propiedad del santuario fue un acuerdo mutuo y que nunca hubo chantaje ni amenazas por parte de ella.

Frank Cuesta rompe el silencio: admite que su activismo fue una farsa - YT: Santuario de Libertad

“Ella fue los pasos, va a las reuniones y nunca se dio por vencida en seguir cambiando su perspectiva y actitud ante la vida”, expresó. “Nos mantuvimos unidos y pensé que ella nunca se iría. Nunca hemos sido parte de algo separado. Las únicas veces que estuve en el extranjero trabajando fue cuando ella estaba en prisión. Fui a verla y apoyarla, pero no la ayudé a salir de la cárcel”.

Además, pidió disculpas a Chris Korn por haberlo involucrado en un conflicto familiar, por los insultos y por haber hecho comentarios discriminatorios sobre su identidad de género y situación económica: “Me disculpo por menospreciarlo y culparlo realmente, y él es un adicto, lo cual no es. Pido disculpas por la culpa que le puse a Chris, de que él es el cerebro detrás de todo el asunto personal que tuve con mi exesposa. Fue algo personal y solo entre ella y yo”.

