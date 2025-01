Fuerte temblor de 5,7 despertó a muchos en Ecuador: también se sintió en Colombia

Un fuerte movimiento telúrico ocurrió en Ecuador ayer, 12 de enero, en horas de la noche. El temblor, cuyo epicentro se localizó en la provincia de Guayas, activó las alertas sísmicas y fue perceptible en varias regiones del país, incluida Colombia. Así lo reportaron usuarios en X luego de que el sismo cesara. Según el Instituto Geofísico de Ecuador, el sismo tuvo una magnitud de 5,7 y se originó a una profundidad de 83 kilómetros, a tan solo 22 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, una de las más afectadas por el movimiento.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que, según sus mediciones, la magnitud fue de 5,4, un dato que contrastó con las cifras del ente de Ecuador. Usuarios en redes sociales dicen haber sentido fuerte el sismo que sacudió a Guayas. También se sintió en Pereira, en Pasto e incluso alcanzó a encender alertas sísmicas en los lugares que se encontraban cercanos al epicentro del temblor ocurrido en Ecuador.

Contraste entre la magnitud que dio el Instituto Geofísico de Ecuador y El Servicio Geológico Colombiano (SGC) - IGE/ SGC

En Colombia se sintió fuerte el temblor

Una vez publicado el reporte del Servicio Geológico Colombiano, usuarios en X comentaron a la cuenta que el fuerte temblor en Ecuador también se llegó a sentir en Colombia, otros reportaron que incluso el celular les advirtió sobre eventos sísmicos en la región, puesto que Ecuador, al igual que otros países de la región andina, está ubicado en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

"Me llegó la alerta sísmica. Estoy en Pereira", "Pasto, durísimo, viera como quedamos fríos del susto", "En Barrancabermeja se sintió como una fuerte brisa que hizo temblar las ventanas, pensamos que era la brisa", "Hace poco sentí un micro temblor", fueron algunos de los comentarios compartidos en redes sociales por usuarios.

En Ecuador también sintieron el temblor, más que todo en las ciudades cercanas al epicentro en Guayas. "Se sintió, fue fuerte, me avisó el sismo detector y pude reunir a la familia", "Aún sigo asustada, fuerte se sintió", "Me asusté horrible", compartieron internautas en la publicación de X del Instituto Geofísico de Ecuador, ente al que también se le criticó en comentarios no haber informado a tiempo la situación, puesto que, según argumentan usuarios, vieron el reporte en otras páginas oficiales de países vecinos.