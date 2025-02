Guerra comercial: ¿por qué China anunció que investigará a Google y cuáles son las consecuencias?

En medio de su tensión comercial con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump , China informó que no solo le impondrá al país norteamericano aranceles del 10 y el 15% a productos como petróleo, gas licuado, maquinaria y automóviles de gran cilindrada, también realizará investigaciones a Google.

Según el gobierno de Xi Jinping, la investigación a la empresa estadounidense se realiza por presuntas violaciones de las leyes antimonopolio.

"Ante las sospechas de que Google ha violado la ley antimonopolio de la República Popular China, la Administración Estatal de Regulación de Mercados lanzó una investigación sobre Google de acuerdo con la ley", indicó la agencia en un comunicado.

(Lea además: Guerra comercial: China le responde a los aranceles de Trump y gravará estos productos )

Publicidad

China también incluyó al grupo de moda estadounidense PVH (propietario de marcas como Tommy Hilfiger y Calvin Klein) y al gigante de la biotecnología Illumina a una lista de "entidades no fiables".

Esta decisión "protegerá la soberanía nacional, los intereses de seguridad y desarrollo, de acuerdo con las leyes pertinentes", afirmó el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Publicidad

"Las dos entidades violan los principios de transacción normales del mercado, interrumpen las transacciones normales con empresas chinas y emprenden medidas discriminatorias contra empresas chinas", agregó.

Las autoridades chinas anunciaron en septiembre una investigación contra PVH por "boicotear sin razón" el algodón de la región de Xinjiang, donde Pekín ha sido acusado de violaciones de derechos contra la minoría musulmana uigur.

Estas nuevas medidas contra empresas estadounidenses se publicaron después de que Washington impusiera aranceles del 10% sobre los productos importados desde China.

El presidente Donald Trump justificó estas tarifas como un castigo por no frenar el flujo de migrantes y drogas a Estados Unidos.

Publicidad

De acuerdo con U.S News, aún no es claro el impacto inmediato que tendrán estas investigaciones en las operaciones de Google. Eso sí, se precisó que las indagaciones podrían llevar meses. Hasta el momento, la empresa no se ha manifestado.

(Lea además: Guerra comercial, EN VIVO: el impacto de la respuesta de China a aranceles de Trump )