Gustavo Petro le envía un nuevo mensaje a Benjamín Netanyahu y lo llama “genocida”

Un capítulo más se escribió en el rifirrafe que tienen Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. La red social X ha sido el canal que han usado para enviarse los mensajes y señalamientos.

El primero en expresar su pensamiento fue Netanyahu, quien el pasado sábado, 11 de mayo de 2024, escribió: “Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro!”.

Ante el mensaje, el presidente Petro reaccionó unos minutos después y le contestó a Netanyahu: “Los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron. Igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa nazi, lo es el actual genocidio contra el pueblo palestino. No soy partidario de Hamás, porque soy partidario de la democracia republicana, plebeya y laica. Mis principios democráticos, republicanos, plebeyos, laicos y religiosos me llevan a rechazar la barbarie que comete Netanyahu y que se llama genocidio”.

Cuando parecía que el cruce de mensajes quedaría ahí, horas más tarde se produjo un nuevo escrito de Petro. Esta vez llamó a Netanyahu “genocida” y lo comparó con los nazis.

“Señor Netanyahu, pasará usted a la historia como un genocida. Lanzar bombas sobre miles de niños y niñas, mujeres y ancianos inocentes no lo hace a usted un héroe. Queda usted al lado de quienes mataron millones de judíos en Europa. Un genocida es un genocida no importa si tiene o no religión. Intente al menos detener la masacre”, manifestó Petro.

Recordemos que el pasado 3 de mayo de 2024 el Gobierno colombiano notificó oficialmente a Israel de la ruptura de relaciones diplomáticas en rechazo a lo que el presidente Gustavo Petro llamó "genocidio" en Gaza.

