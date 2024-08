Habitante de Petare, en Venezuela, sobre colectivos armados: "Son malos, gente malandra”

Patricia Rausell, de 17 años, está custodiada por miembros de la Policía Bolivariana luego de que participara en las protestas contra el régimen en Venezuela y el fraude electoral del pasado 28 de julio.

La mujer fue entregada a un motorizado, aparentemente de la Guardia Nacional, quien se la lleva con rumbo desconocido. Hasta el momento, sus familiares no tienen rastro de su paradero.

“Yo no he visto a mi hija desde ese día y entonces es triste y lamentable, porque no es solamente mi hija”, dijo el papá de Rausell.

Otro caso de violencia en Venezuela

En otro video se ve un grupo de civiles, cinco en total, uno de ellos con la cara cubierta increpando a un joven. Lo acorralan mientras éste parece estar dándoles explicaciones. Al fondo se escucha el ambiente de las protestas.

“Las zonas populares, como Petare, Caricuao, están en Timano, el Valle, están presas por colectivos, guardias, Polinacionales y abajo están atrincherados lo que es la gente de los Polibolivarianos, sino la gente que están enviando también a la calle de los colectivos”, contó un habitante de Petare.

En otro fragmento se ve a los encapuchados, la mayoría de ellos en motos y vestidos de negro, dispersándose por toda la zona, como amos y señores de las calles en Catia, antiguo bastión chavista del oeste de Caracas.

Así narran sus habitantes el temor y la zozobra que se siente en estos sectores y la forma como actúan los colectivos chavistas en los barrios más deprimidos de la capital venezolana.

“Porque ellos se meten a los barrios, si tú tocas una cacerola, ellos van a ir más tarde por usted. Ellos tienen unos monitoreos con el mismo consejo comunal; ya ni cacerola podemos tocar. En la noche llegan a meterse en las casas, a partirle los vidrios a los carros que están al frente de las casas, a robarse las motos que están paradas; son malos, gente mala, gente malandra”, afirmó un habitante de Petare.

Según denuncian los propios residentes, estos colectivos tienen prácticamente secuestrados a los habitantes de zonas como Petare, 23 de Enero y Catia. Además de intimidar, confrontar y generar zozobra.

