Habla uno de los 2 supervivientes de accidente aéreo en Corea del Sur: este es su estado de salud

Luego del trágico accidente aéreo en Corea del Sur que dejó un total de 179 fallecidos en un vuelo de 181 tripulantes, varios medios locales del país asiático lograron obtener los primeros testimonios de los dos supervivientes a esta catástrofe.

Entre ellos se encuentran dos tripulantes: una azafata de aproximadamente 20 años y otro asistente de vuelo, quienes pueden comunicarse y, al parecer, sufrieron heridas que no comprometerían sus vidas. "Las dos (personas) están siendo atendidas en hospitales separados en Mokpo. Sus heridas no eran potencialmente mortales", sostiene Yonhap News.

El primer sobreviviente, asistente del vuelo 7C2216 de Jeju Air , fue trasladado de urgencia al Hospital Coreano de Mokpo, según lo dio a conocer el medio Aju Business Daily, de Corea del Sur. El mismo medio sostiene que las primeras palabras del hombre tras ser rescatado de entre los escombros fueron: "¿qué pasó?"

Al lugar acudieron decenas de bomberos y personal de rescate para lograr apagar las llamas de la aeronave y sacar a los pocos sobrevivientes. - YONHAP/EFE

Dicho medio asegura que el superviviente parece no recordar los momentos precisos del accidente, pues le relató al médico lo siguiente: "¿Por qué vine aquí? Me estaba abrochando el cinturón de seguridad antes de llegar y parecía que el avión había aterrizado, pero no lo recuerdo después de eso".

El superviviente, quien es llamado por Aju Business Daily como el "señor Lee", se hacía cargo de los pasajeros que se ubicaban en la parte trasera del avión, y gracias a ello pudo salvar su vida. El sujeto tuvo varias fracturas y heridas en la cabeza, pero al parecer está consciente.

Por su parte, la azafata sobreviviente también se encuentra estable en otro centro de salud.

Qué se sabe sobre el accidente aéreo en Corea del Sur que dejó 179 muertos

Los bomberos han confirmado que el balance final del accidente sufrido hoy domingo por el vuelo 7C2216 de la surcoreana Jeju Air, que estalló tras salirse de pista y chocar contra un muro en el aeropuerto de Muan (290 kilómetros al suroeste de Seúl), es de 179 fallecidos y solo dos supervivientes.

Aunque la torre de control emitió una alerta de colisión a las 8:57, un minuto antes de que el piloto de la aeronave también declarara la emergencia y se presentara el accidente, la tragedia se produjo alrededor de las 9:03 (00:07 GMT).



Boeing se pronunció tras accidente aéreo en Corea del sur que dejó 179 muertos

La marca fabricante del avión involucrado en este accidente dio a conocer un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas fatales, enfatizando que se mantendría en contacto con la aerolínea Jeju Air para esclarecer las causas del accidente.