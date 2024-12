La hipótesis que explicaría la causa del accidente aéreo en Corea del Sur que dejó 179 muertos

Un manto de duda envuelve el trágico accidente que se presentó en el aeropuerto de Muan de Corea del Sur , en el que, con corte a la mañana de este domingo 29 de diciembre, se registraron 179 fallecidos y solo dos personas con vida.

El grave hecho se presentó luego de que la aeronave no hubiera activado el tren de aterrizaje y, pese a que intentó detener el avión deslizándolo contra el pavimento de la pista, la velocidad conllevó a que el vehículo chocara contra el vallado que se encontraba al final de la misma.

Según las autoridades, citadas por la agencia EFE, en el vuelo viajaban un total de 181 personas, incluidos 6 miembros de la tripulación, 173 pasajeros coreanos y 2 pasajeros tailandeses. Del total de víctimas ya se han identificado a 22 personas.

Lo que más se preguntan las autoridades, al igual que los familiares de las familias afectadas, radica en cuáles fueron las causas de esta tragedia.

Por un lado, el Gobierno no ha dado información al respecto y niega que se haya podido tratar de negligencia en el mantenimiento de la aeronave o que este hecho se haya producido por algún fallo derivado de errores en la revisión de la aeronave.

Por otro lado, un medio local de Corea ha revelado una posible hipótesis que cada vez adquiere más relevancia. Imágenes tomadas con un teléfono por un particular y reproducidas por la cadena surcoreana MBC muestran, aparentemente, el impacto de un ave con el motor derecho del Boeing de Jeju Air, lo que podría explicar el fallo que conllevó a que el tren de aterrizaje se activara de manera habitual.

