Hija de Américo de Grazia, líder opositor de Venezuela, confirmó desaparición de su padre

Opositores y partidos políticos de Venezuela denunciaron este jueves, 8 de agosto, la detención del antichavista y exdiputado Américo De Grazia, quien, según su hija, María De Grazia, se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) -conocido como El Helicoide- en Caracas.

"Después de más de 24 horas sin saber de su paradero (...), nos enteramos (de) que lo tienen en El Helicoide (...). No sabemos qué cargos se le imputan. No tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen", denunció la hija de De Grazia a través de Instagram.

La mujer afirmó que su padre estaba "siendo perseguido" luego de los comicios presidenciales, cuyo resultado oficial ratificó a Nicolás Maduro como ganador, algo que la mayor coalición opositora cuestionó -igual que gran parte de la comunidad internacional- ya que asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayoría de los votos, según "el 83,5 %" de las actas electorales que reunieron a través de testigos.

La hija del exdiputado informó que, desde el miércoles al mediodía, perdió comunicación con De Grazia, quien "no llegó al lugar donde se estaba quedando".

Américo de Grazia había denunciado desaparición de un opositor en Venezuela

Por su parte, el partido La Causa R informó que el "último mensaje" de De Grazia en X fue la denuncia de una "detención arbitraria" del exalcalde de Tumeremo (estado Bolívar, sur, fronterizo con Brasil) Carlos Chancellor.

"La integridad de ambos recae sobre el régimen de Maduro", manifestó la Causa R a través de X.

Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, opositores han denunciado la detención de otros líderes políticos como Freddy Superlano y Roland Carreño, ambos del partido Voluntad Popular, además de líderes locales vinculados a la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática.

