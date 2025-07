Hombre cayó sobre una mujer tras lanzarse de un tercer piso y la dejó paralítica

Grace Spence Green tenía 22 años y estaba a punto de terminar sus estudios de medicina, su futuro parecía brillante, pero un accidente difícil de creer cambió por completo el rumbo de su vida. Era 2018 y se encontraba en un centro comercial con una amiga, de un momento a otro, un hombre cayó sobre ella y la dejó inconsciente en el pasillo del lugar.

La joven solo recuerda despertar en el suelo del centro comercial, verse rodeada de personas y gritar desesperada porque no sentía las piernas. "Más tarde me enteraría de que esa persona, ese hombre, había saltado desde el tercer piso del centro comercial y había aterrizado en mi espalda", narró a la BBC.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Era 17 de octubre de 2018, Grace había acompañado a una amiga a un centro comercial en Londres para realizar unas compras. Después de un rato ambas se despidieron y ella se dirigió a la salida del lugar para tomar el tren. "Nos despedimos junto a unas escaleras mecánicas, caminé por el atrio principal y luego desperté y vi las brillantes luces del techo del centro comercial".

Ese mismo día, en el mismo momento en que Grace se despedía de su amiga y en el mismo centro comercial, pero en el tercer piso, un hombre decidía acabar con su vida lanzándose al vacío. Era una caída de aproximadamente 40 metros. Él sobrevivió, gracias a que no cayó directamente en el suelo, sino en la espalda de la joven de 22 años. "Me dijeron que había saltado, luego fue a la cárcel y más tarde fue deportado".

La situación cambió por completo la vida de Grace, quien estaba en su último año de medicina. Afortunadamente quedó con vida, pero desde ese día su vida empezó a pasar en un hospital, donde le informaron que no podría volver a caminar. Sufrió fracturas en la columna vertebral y el cuello, pero las fracturas más graves fueron en su caja torácica.

"Empujaron mi médula espinal, que se dañó, y ahí es donde comenzó la parálisis. Me tomó semanas llegar a comprender qué me había sucedido. Fue muy difícil cerrar esa brecha para mi cerebro. Sentía eso: yo no soy una de ellos, no soy discapacitada, no voy a estar en una silla de ruedas".

A través de colegas y organizaciones, la mujer empezó a comprender y aceptar poco a poco su situación. "No sabía dónde encajaba en este nuevo mundo", señaló luego de haber superado la rehabilitación de su columna vertebral para iniciar una nueva vida en silla de ruedas.

Finalmente, Grace logró empezar de nuevo y terminar sus estudios en medicina, ahora atiende pacientes desde su silla de ruedas. "Ahora, tener esta cicatriz tan visible me ayuda en mi trabajo porque es obvio que he sido una paciente, y me doy cuenta de que los pacientes son mucho más abiertos conmigo", detalló.

