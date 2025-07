Niña de 12 años en Guatemala acabó con la vida de su profesor en el salón de clases

Un homicidio, cometido por una niña de 12 años en una escuela de Huehuetenango, en Guatemala, ha conmocionado al país centroamericano. La menor de edad acabó con la vida de su profesor de quinto de primaria, Pedro Enrique Herrera Tello.

“Todavía no aceptamos que una niñita de 12 años tenga esa mentalidad de querer hacer daño a una persona, independientemente de cualquier cosa. Eso significa que hace falta mucho por hacer”, dijo al medio Prensa Libre Luis Herrera Tello, hermano de la víctima de la estudiante, que está bajo cuidado de las autoridades.



¿Cómo se produjo el crimen del profesor en Guatemala?

Los hechos ocurrieron en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea El Combote, zona 11. De acuerdo con el medio citado, la alumna llegó al salón cuando las clases habían terminado y casi todos los estudiantes ya habían salido.

La menor de edad solía faltar a estudiar y en esta ocasión se había ausentado por varios días, además de tener problemas con su rendimiento escolar. De acuerdo con la información que ha trascendido sobre el entorno familiar de la atacante, ella estaba bajo el cuidado de su abuela, pero a las reuniones de la institución no asistía ningún adulto para ponerse al tanto de sus notas y comportamiento. Además, cuando entregaban bolsas de víveres, la niña iba sola a recibirlas.

Mientras la pequeña mantenía una discusión con el docente, sacó dos cuchillos que llevaba en su mochila y lo apuñaló por lo menos ocho veces, provocándole lesiones fatales. Luego escapó de la escuela.



Los posibles móviles del asesinato en Guatemala

Miriam Barrios, fiscal regional de occidente, informó que “hay dos líneas de investigación. Una que le puedo comentar, que sería que la niña había tenido noticias de que no iba bien en sus resultados de calificación y que puede ser ese el motivo de su enfado. Es lo que les puedo comentar por el momento”.

Pero no mencionó la otra hipótesis que contemplan sobre el homicidio y por el que la niña sería inimputable, ya que por ser menor de 13 años no enfrentará cargos. Así lo manifestó la fiscal: “Un proceso penal, una persecución penal, no es viable”.

Así lo ratificó Jasmine Villagrán, de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala, quien dijo que “la Secretaría de Bienestar Social tiene un programa que atiende a los adolescentes en conflicto con la ley y en este caso no aplica. De igual forma, el Ministerio Público en este caso no podría deducir algún tipo de delito sobre la niña, pues tiene 12 años. Por lo tanto, el equipo multidisciplinario de PGN en Huehuetenango solicitó medidas cautelares en el juzgado correspondiente, con el objetivo de poderle proteger de esta forma provisional, de representarle”.

Añadió que la menor de edad “fue ingresada a un nosocomio para poder ser evaluada médicamente y poder determinar cuál es su estado de salud. En este momento estamos buscando esta estabilidad también en ella para poder comenzar con las evaluaciones correspondientes, no solamente a ella, sino también a los padres de familia y también a las personas que puedan constituirse como un posible recurso familiar con el objetivo de evaluar su estabilidad familiar, cuál era su entorno, qué hechos motivaron a este supuesto y poder verificar la veracidad de los hechos”.

Entretanto, Carlos Aldana Mendoza, viceministro de educación extraescolar, señaló que los menores de edad son “un tipo de actores muy importantes que hay que cuidar, que tenemos que resguardar. Entonces, cualquier cosa que vaya a salir en la investigación sí va a implicar que tengamos que intervenir en la escuela, podemos incluso tomar estrategias como educación a distancia mientras se llega a esclarecer el asunto”.

Aclaró que “no estamos como para quitarles días, sobre todo sabiendo lo que estamos viviendo en el país, pero tampoco estamos para que vuelvan a la normalidad, reciban clases como si nada hubiera pasado, porque hay un efecto psicosocial. En los compañeritos, compañeritas de esta niña, en los colegas del profesor, si estamos en shock desde lejos, imagínense la comunidad. Entonces, amerita justicia restaurativa, amerita que se pueda intervenir para las posibles víctimas indirectas que son los otros niños y niñas”.

