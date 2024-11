Hombre fingió su muerte en Estados Unidos para abandonar a su familia y huir a Europa

Ryan Borgwardt, de 45 años, se mostraba como un esposo y padre amoroso de una familia en Wisconsin, Estados Unidos. El 11 de agosto de 2024 se reportó la desaparición del sujeto, que había salido en kayak al lago Green. No hubo rastro de él hasta que algo en Canadá llamó la atención de los investigadores.

Policía de Estados Unidos buscó el cuerpo durante 54 días en el lago

El sheriff del condado de Green Lake, Mark Podoll, dijo en una rueda de prensa que tras reportarse la desaparición, en la zona hallaron el vehículo son su remolque y el kayak de la supuesta víctima, de la que no había rastro. Por eso se solicitaron botes y buzos para hallar el cadáver del padre de familia en el lago, que tiene 238 pies de profundidad (más de 72 metros).

La búsqueda se mantuvo durante 54 días, pero no había un solo rastro de él.

Pistas en Canadá y en el computador del hombre desaparecido en Estados Unidos

En medio de las pesquisas, a las autoridades les notificaron que los funcionarios fronterizos en Canadá habían comprobado el nombre de Ryan Borgwardt el 13 de agosto, dos días después de la desaparición del sujeto.

Eso los llevó a descubrir más irregularidades en el caso de la presunta muerte del hombre, a cuya investigación se sumó el FBI. “Reemplazó su disco duro de la computadora portátil, limpió el navegador el día de su desaparición, tomó fotos de sus pasaportes y descubrimos que había movido fondos a un banco extranjero, cambió su correo electrónico y se comunicó con una mujer que, se cree, está en Uzbekistán”, reveló el sheriff. “Descubrimos que estaba en algún lugar de Europa, estábamos seguros de que Ryan no estaba en nuestro lago”, añadió. Sin embargo, no se ha establecido por qué habría tomado la decisión de desaparecer.

Detalló que el supuesto muerto sacó una póliza de seguro de vida por 375.000 dólares en enero de 2024 y compró tarjetas de aerolíneas.

“Su esposa es una mujer fuerte”, afirmó el oficial

Podoll no dudó en agradecer a la familia del hombre que habría fingido su muerte para irse de Estados Unidos. “Quiero agradecer a su esposa, que es una mujer fuerte, siempre que la llamamos respondió y dio todo lo que pudo por nosotros. No puedo imaginar por lo que está pasando y están pasando (sus hijos), es realmente difícil porque sintieron que su padre se había ahogado y hace un día se enteraron de que no era así”.

Luego, envió un mensaje al hombre, cuyo paradero es aún desconocido, quien, según el oficial, “básicamente decidió huir del país y básicamente decir una mentira”: “Ryan, si estás viendo esto te pido que te comuniques con nosotros o con tu familia. Entendemos que pueden pasar cosas, pero hay una familia que quiere a su papá de vuelta, eso es todo lo que tengo que decir”.

El sujeto podría enfrentar cargos, pues, según dijo el sheriff, se gastó mucho dinero de los contribuyentes para intentar encontrar el cuerpo que nunca habría existido. Además, si hay más personas involucradas, también tendrían que responder ante la justicia de Estados Unidos.