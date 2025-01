Hombre golpeó con una pala al jefe de su esposa porque le negó el día libre: todo quedó en video

Un hecho violento se registró en un supermercado en el municipio de Sinop, en Brasil , cuando un hombre atacó con una pala al gerente del establecimiento comercial, quien era jefe de su esposa.

El agresor fue identificado por las autoridades como Danielson Martins Paiva, de 29 años. De acuerdo con el medio G1, el hecho se registró el 18 de enero, y quien resultó herido fue Claudio Soares dos Santos, de 40 años.

¿Qué desató que Danielson Martins Paiva golpeara al jefe de su esposa?

Danielson argumentó que quiso confrontar a Claudio porque su esposa estaba siendo acosada en el trabajo y no le habían dado el día libre.

En una cámara de seguridad del supermercado se ve cuando Danielson toma una pala que estaba en el establecimiento, se acerca por la espalda de Claudio, espera a que se gire (justo cuando él tenía una llamada) y lo golpea fuertemente en la cabeza, provocando que el hombre caiga al suelo. Inmediatamente, empleados del local someten al atacante para evitar que agreda a alguien más, esto ante la mirada de decenas de compradores.

Claudio resaltó que “nunca esperé que sucediera algo como esto. Salí del hospital recién al final del domingo. Él (Danielson) realmente fue a matarme y lo que me salvó fue mi celular, que se rompió dentro de mi oreja y me tuvieron que poner puntos en la oreja, pero fue el celular el que me protegió del golpe”.

El jefe de la Policía, Sérgio Ribeiro, informó que “el interrogado fue entrevistado y relató que fue (al supermercado) a pelear con el tipo, pero pensó que era demasiado grande. Fue cobarde, se asustó y le dio un golpe que podría haberle causado la muerte, esto mientras que la víctima se dio la espalda”.

¿Qué pasó con el hombre que golpeó con una pala al jefe de su esposa?

Las autoridades recalcaron que la actitud de Danielson fue “cobarde ya que imposibilitó cualquier tipo de defensa” por parte de Claudio. Tras una audiencia, la jueza Rosangela Zacarkim dos Santos lo envió a prisión preventiva.

