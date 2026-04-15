Tiroteo en Turquía a manos de adolescente deja 9 muertos: van dos en menos de 24 horas en el país

Al menos 9 personas han muerto y 13 han resultado heridas, 6 de ellas de gravedad, en un tiroteo en Turquía, en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras, en el que también murió el agresor, un alumno del centro de unos 14 años, según informó el Gobierno.

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Se trata del segundo tiroteo registrado en el país en menos de un día. Los dos ocurrieron en centros escolares y el otro agresor era un joven mayor de 18 años.



¿De dónde sacó las armas el adolescente?

El ministro del Interior turco, Mustafa Çiftçi, señaló desde el lugar de los hechos a la prensa que uno de los nueve fallecidos es profesor y los otro ocho son alumnos de quinto curso, lo que corresponde a entre 10 y 11 años de edad.

Entre los 13 heridos hay 6 en estado grave, señaló Çiftçi, subrayando que no se trata de un atentado terrorista sino de un ataque individual de un alumno del colegio.



El diario Hürriyet citó al ministro al informar que al agresor tenía 14 años, corrigiendo a la emisora Halk TV, que en principio afirmó que tenía 16. El atacante entró en el colegio Ayser Çalik, en un barrio residencial de la periferia de la ciudad de Kahramanmaras, y empezó a disparar de forma aleatoria.



El gobernador provincial, Mükerrer Ünlüer, precisó que el agresor ingresó a dos aulas de quinto curso con cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía, y con siete cargadores en una mochila. El atacante murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se quitó la vida o se disparó accidentalmente, señaló el gobernador.

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Según testigos citados por el diario Cumhuriyet, el alumno entró en dos aulas distintas y disparó de forma continua, cambiando los cargadores sin dejar de disparar. Estas fuentes apuntaron también que, según responsables del colegio, el alumno había mostrado ya antes "problemas psicológicos", aunque no precisaron más.

Como primera medida, el padre del alumno, antiguo policía, ha sido detenido, informó la cadena NTV. (Lea también: Fiscal le disparó a una jueza dentro de un tribunal y un preso impidió que la volviera a atacar)



Primer tiroteo dejó 15 estudiantes y un profesor heridos

El martes 14 de abril, un exalumno de un centro de Siverek, municipio de la provincia vecina de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaras, hirió a 16 personas en un centro escolar al abrir fuego indiscriminadamente con una escopeta, antes de quitarse la vida.

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Todos los heridos fueron hospitalizados y uno de ellos, el profesor, se encuentra en estado crítico, informó el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, en declaraciones a la prensa delante del centro de educación secundaria.

Precisó que el agresor, nacido en 2007, era un antiguo alumno del colegio, un instituto técnico de Anatolia y no accedió a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara.

El diario Hürriyet había informado de que se había atrincherado en el colegio. “La policía acorraló al atacante dentro de la escuela", explicó Sildak en declaraciones a la televisión. Pero el joven "no se rindió" y finalmente "se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto", añadió.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE