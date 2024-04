Hombre robó tienda con insólita mentira y también usó a un niño para cometer la fechoría

Una comerciante de Rosario, Argentina, fue víctima de un insólito robo en su tienda, que fue protagonizado por un adulto y un menor de apenas 10 años. Según la afectada, el hombre inventó una “justificación” absurda para cometer dicha fechoría.



La víctima narró al medio de comunicación TN cómo ocurrieron los hechos: “Entraron los dos muy confiados al local como si ya conocieran todo y supieran a dónde tenían que ir. Se presentan y él me dice ‘mi mujer se está muriendo, por eso tengo que hacerlo’”.

Según la mujer y gracias a lo que registraron las cámaras de seguridad del sitio, el sujeto en compañía del niño llevó a una empleada hacia el baño y luego la encerró. En ese momento, ambos empezaron a hablar aparentemente sobre lo que se iban a llevar.

“No se llevaron cosas de primera necesidad. Se llevaron fernet, cigarrillos y plata. Se fueron con una bolsa gigante y una mochila específica, increíble que no los puedan encontrar. Los entendería si se hubieran llevado comida, pero el niño no agarraba masitas o chocolates. Se llevaron la plata de la caja, cigarrillos y unas 10 botellas”, indicó la propietaria de la tienda.



Aseguró que, pese a que ya puso la denuncia correspondiente, las autoridades no han podido dar con el paradero del ladrón y el niño, que quedaron registrados en video.

Estas personas, además de los productos, también se llevaron la tranquilidad de la víctima: “Escucho una moto y miro para todos lados. Tengo miedo de que me roben. Tuve que ponerle rejas a la caja del gas para que no me roben más. Vivimos con pánico en Rosario”.