Hombre salió volando de un bus en Turquía luego de que alcantarilla atravesara la puerta

Un accidente inimaginable se registró el martes 3 de diciembre de 2024 en una calle de Esenyurt, en Estambul, Turquía. El pasajero de un bus salió volando cuando una alcantarilla destruyó la puerta del vehículo.

¿Por qué la alcantarilla cayó en el bus de Turquía?

Un video de la cámara del vehículo de transporte público captó la impresionante escena.

Según información publicada en medios turcos como T24, el bus avanzaba por Saadetdere Mahallesi hacia Beylikdüzü. Tres hombres que estaban de pie cerca de la puerta. Sin embargo, uno de ellos, que revisaba su celular, estaba prácticamente recostada contra ella.

En ese momento, el automotor pasó sobre una alcantarilla y la tapa, inexplicablemente, se desprendió y atravesó la puerta del bus, destruyéndola por completo y provocando que el pasajero que estaba parado ahí saliera volando y cayera sobre el asfalto. Los otros usuarios que estaban de pie reaccionaron sujetándose fuertemente de las barandas mientras se detenía el camión.

El vehículo de transporte público finalmente frenó y la víctima quedó tendida sobre la calle unos metros atrás. Ese carril de la vía fue inhabilitado mientras los organismos policiales y médicos atendían el insólito accidente.

De acuerdo con medios de Turquía, el hombre fue trasladado al hospital tras recibir los primeros auxilios en el lugar por parte de equipos médicos. El conductor fue llevado a la comisaría para ser interrogado por el siniestro vial, que por fortuna no le costó la vida a nadie. No obstante, no se ha informado sobre el estado de salud del hombre que cayó del bus.

La tapa de alcantarilla que provocó la emergencia tras desprenderse fue reemplazada por las autoridades correspondientes.



Cifra de accidentes de buses en Turquía

El bus es un medio de transporte popular en Turquía y los accidentes son bastante comunes. En agosto, uno se estrelló en un puente de una autopista cerca de la capital, Ankara, matando a nueve personas e hiriendo a 26. En mayo, 10 personas murieron y 40 resultaron heridas cuando un autobús, dos automóviles y un camión chocaron en una carretera cerca de la ciudad sureña de Mersin.

Datos de la Comandancia General de la Gendarmería de Turquía y divulgados por hispanotolia.com, señalan que los accidentes de buses interurbanos dejaron 190 muertos en el primer semestre de 2024.

Alpay Lök, vicepresidente de la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico, dijo que una de las principales causas es desactivar los dispositivos para regular de velocidad, que en Turquía se permite hasta los 100 km/h.