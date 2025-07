Feminicida grabó video confesando que asesinaría a su esposa: "Se va a ir conmigo"

Un terrible caso de feminicidio enlutó al estado de Zacatecas, México, luego de que apareció un video en el que el asesino de una mujer de 52 confesó lo que tenía pensado hacer y, además, indicó que se también tenía planeado acabar con su propia vida. La mujer asesinada fue identificada como Lizeth Miriam Vargas, originaria de Veracruz, mientras que el feminicida, quien se disparó, fue identificado como Óscar Valerio.

De acuerdo con el medio digital E-consulta Veracruz, la mujer fue atacada con arma de fuego por parte de su pareja sentimental al interior de su casa en la colonia Benito Juárez.

En la grabación que se ha hecho viral en redes sociales y que ha generado la indignación de los usuarios se puede ver cómo el asesino dijo claramente que, a parte de quitarse su propia vida, iba a asesinar a Miriam.



"Se va a ir conmigo": feminicida

De manera cínica, el feminicida dijo que quería asesinar a su esposa porque “se me está complicando mucho mi vida, me hace falta mucho cariño y la compañera aún así me amenaza, no me quiere prestar el carro, me corre de la casa. Le di toda mi vida, yo la cuidé mucho. A lo mejor se va a ir conmigo”. Finalmente, en la grabación, el asesino le pidió disculpas a su hija por lo que iba a hacer.

Una hora después de grabar este video, Óscar Valerio fue a su casa y le disparó a la esposa. Algunas personas que vieron el video dieron aviso a las autoridades, pero no llegaron a tiempo. Después de cometer el feminicidio, el asesino se quitó la vida con la misma arma con la que asesinó a Lizeth Miriam Vargas.

La víctima de feminicidio no tenía familiares en el estado de Zacatecas. El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Género y Alto Impacto.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

En Colombia, cualquier ciudadano puede denunciar casos de violencia intrafamiliar y maltrato contra la mujer a través de múltiples canales habilitados por el Estado. Las denuncias pueden presentarse en estaciones de Policía, Unidades de Policía Judicial como la Dijín, Sijín o el CTI, donde el caso será remitido a la Fiscalía. También se puede acudir directamente a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, que operan las 24 horas del día, o a los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales, donde se recibe atención especializada de lunes a viernes en horario laboral.

Las Comisarías de Familia también son clave en estos procesos, ya que no solo reciben denuncias, sino que pueden imponer medidas de protección inmediatas, como la expulsión del agresor del hogar, la custodia provisional de hijos menores y la asignación de cuotas alimentarias.

Además, el Instituto de Medicina Legal realiza los exámenes médicos necesarios para documentar las agresiones.

Para orientación y acompañamiento psicosocial, está disponible la Línea Púrpura Distrital 018000112137, atendida por profesionales las 24 horas del día. También se puede escribir al WhatsApp 3007551846. Denunciar salva vidas y es el primer paso para romper el ciclo de la violencia.

