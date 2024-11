Influencer anunció su propia muerte con video de TikTok: "¡Qué privilegio es envejecer!"

La creadora de contenido Bella Bradford, de 24 años, falleció a causa de un raro cáncer. Como parte de su despedida de este plano terrenal, la joven amante de la moda dejó pregrabado un video donde mostraba su último Get ready with me (GRWM), un formato por el cual le mostraba a sus seguidores su vida diaria.

TikTok final de Bella Bradford

Hace unos días, su familia publicó lo que sería su último video, uno de sus ya reconocidos Get ready with me, donde mostraba cómo se arreglaba para despedirse de lo que fue su vida.

"Gracias por todo su amor y apoyo durante mis etapas finales de la vida, estoy muy agradecida. Filmar estos videos realmente me dio una sensación de propósito en mis últimos meses y también me conectó con una comunidad de personas muy amable", expresó la joven antes de morir.

En las imágenes se ve a Bella Bradford eligiendo su atuendo del día, el cual consta de un vestido, un saco y unos zapatos cómodos. Tranquila y reflexiva, los acompañaba con un par de joyas, lentes de sol y una gorra.

En los poco más de 11 minutos que dura el video, la paciente oncológica habla de su pasión por la moda y el milagro de vivir. Asimismo, tomó un momento para corresponder a todos aquellos que durante su tiempo en redes la habían apoyado.

"Les deseo a todos una vida hermosa y recuerden vivir cada día con tanta importancia como el siguiente. ¡Qué privilegio es envejecer! Realmente me sentí emocionado cada día de saltar aquí y conectarme a través de nuestro amor compartido por la vida y la moda", expresó.

La familia de Bella Bradford contó que murió rodeada por las personas que amaba el pasado 15 de octubre de 2024. Aprovecharon el espacio para ratificar su agradecimiento con los miles que la acompañaron a hacer más ameno este último camino.

"Te vas a la mejor pasarela, y la moda estará contigo por siempre y sin dolor", "ten un buen y bendecido viaje" y "sentí tu alma maravillosamente tan solo verte", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

¿Qué tenía Bella Bradford?

Bella Bradford fue diagnosticada con a finales de 2021 con un rabdomiosarcoma, un raro tipo de cáncer, en el músculo de la mandíbula. Aunque recibió un año de tratamiento, finalmente esta enfermedad acabaría apagando su vida.

A principios del 2024, contó que todo comenzó por un dolor que creía que podría tratarse de sus muelas del juicio. Tras radioterapia y quimioterapias, le dijeron que su enfermedad era incurable.

En sus últimos meses, se mantuvo en paliativos y quimioterapia para retrasar el proceso de deterioro de su salud, pero el cáncer acabó debilitándola hasta el punto donde le costaba hablar.

"Solo estoy viviendo día a día, Mi consejo para aquellos que tienen amigos enfermos es que los acompañen", dijo.

