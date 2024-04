¿Israel responderá ataque de Irán? Esto dice un experto en Oriente Medio

El abogado internacionalista y experto en Oriente Medio Jaime Rosentall, que fue docente sobre esta materia en la Universidad Externado, hace un análisis sobre el ataque de Irán a Israel, que ha exacerbado el conflicto en esa zona del mundo.



¿El ataque de Irán a Israel tiene que ver con la guerra contra Hamás?

“Creo que los dos episodios pueden estar relacionados, pero me parece que el ataque de Irán representa un cambio muy profundo en esta historia de relaciones conflictivas entre Irán e Israel desde la Revolución Islámica en 1979. El cambio consiste en que por primera vez Irán decide atacar desde su territorio directamente a Israel. Esto es un cambio profundo, esto cambia totalmente la concepción del conflicto que hasta el momento se venía desarrollando entre Irán e Israel de una manera como soterrada, como a la sombra. Es decir, Irán no atacaba directamente, Irán lo hacía a través de sus proxis, a través de Hezbolá, a través de las milicias chiitas en Irak, a través recientemente de los hutíes en el Yemen, pero no había un ataque directo. Y el hecho de que decida Irán a hacer este cambio, implica un desafío no solamente para Israel, un desafío para todo el Medio Oriente y, obviamente, la expectativa de cuál va a ser la reacción de Israel frente a este nuevo paradigma en el tipo de conflicto que está viviendo con Irán. De manera que la preocupación es válida, tiene que ver también con lo que está sucediendo en Gaza. No hay que perder de vista que Irán de alguna manera estuvo también detrás de lo que inició este conflicto en Gaza. Es decir, el 7 de octubre no se dio en un vacío, sino se dio dentro de una serie de decisiones y de situaciones que afectaban a Irán directamente”, explicó.



¿Qué es el eje de la resistencia?

Rosentall indicó que “el eje de la resistencia no es nada distinto a Irán y sus organizaciones y países que le apoyan en el Medio Oriente, principalmente la población chiita, que habita tanto en Irán, mayoritariamente, en Irak, en Siria y en el Líbano. Ese conjunto de estados y de organizaciones que operan dentro de estos estados, como es el caso de Hezbolá en el Líbano, como es el caso del régimen sirio, como es el caso de las milicias chiitas que están en Irak, todo eso conforma lo que se ha llamado el eje de resistencia y que muestra un afán iraní de crear todo un eje con mayoría chiita en el Medio Oriente, enfrentado no solamente a Israel, sino a los otros países árabes del Medio Oriente que tienen su mayoría sunita, como es el caso de Arabia Saudita, los países del Golfo. Ese ese es el significado de ese eje de resistencia. Y a ese eje resistencia se suman organizaciones que hoy en día son las que están protagonizando la guerra en la Franja de Gaza, como Hamás y la Yihad Islámica”.

El experto recalcó que “Irán es un país con una mayoría chiita y es conocido por todos que la rama chiita del islam y la rama sunita del islam no tienen unas relaciones muy cordiales, hasta el punto de que en su momento, organizaciones radicales como ISIS, que es una organización sunita, se enfrentaron a Irán y se enfrentaron a las milicias chiitas. Inclusive hay quienes llegan al extremo dentro del mundo sunitas de decir que los chiitas ni siquiera son musulmanes. Ese es un enfrentamiento que existe aparte de lo que históricamente fue el enfrentamiento o el poderío persa en el Medio Oriente, que eso forma parte ya de una historia más lejana. Pero en esencia, los iraníes hoy en día son los descendientes de los persas y no son árabes, sí son musulmanes de diferente filiación dentro de la división que hay en el islam”.

¿Se está más lejos de lograr un tipo de normalidad en Oriente Medio?

“Es muy, muy remota”, indicó Rosentall.

Sin embargo, el experto dijo que “no considero que en este momento vaya a haber una escalada, como se espera por parte de una respuesta israelí que lleve a un conflicto más grave de lo que está en este momento, pero yo no veo que haya una posibilidad de que se pueda hablar de normalización en el Medio Oriente. Yo pienso que, por el contrario, se están terminando de formar alianzas en el Medio Oriente, que son alianzas que están enfrentadas y que el enfrentamiento puede llegar en algún momento, puede significar una crisis mucho más profunda y eventualmente un enfrentamiento que podría involucrar a muchos otros, a muchos otros estados de la región".