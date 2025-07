Frisby España revela cómo avanza proceso con marca colombiana y toma decisión: "Medidas defensivas"

El conflicto judicial entre la compañía colombiana Frisby y Frisby España continúa desarrollándose con nuevas declaraciones y movimientos estratégicos. Esta semana, la empresa Frisby España compartió un mensaje en su cuenta oficial de X en el que informó que, mientras avanzan las conversaciones legales con la marca original de pollo frito nacida en Pereira, optarán por un "silencio táctico" durante varias semanas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta decisión se enmarca en la legislación española, que exige una negociación previa a los litigios judiciales y se trata del diálogo entre las partes antes de acudir a juicio está regulado por la Ley de eficiencia judicial, cuyo propósito, según el bufete Vilches Judicial, es que "las partes intenten resolver el conflicto de forma amistosa" antes de que el caso escale a instancias formales en un tribunal.

"En cumplimiento de la Ley de eficiencia judicial, que prevé negociación obligatoria, guardaremos silencio táctico varias semanas. Medidas defensivas listas con impacto en Europa y Colombia si la negociación fracasa. Confiamos que el consumidor será el centro de la negociación", fue el mensaje difundido por la compañía el pasado miércoles 16 de julio.

Publicidad

Este pronunciamiento se da en el marco de un proceso que ha generado tensiones crecientes entre ambas partes. En la declaración se aclaró que ya se tienen "medidas defensivas listas", con un impacto entre el país europeo y latinoamericano, en caso en el que la negociación fracase.

Se debe recordar que Frisby Colombia acusó a la empresa española de usar de forma ilegítima su nombre, logotipo e imagen comercial. La compañía colombiana, que tiene registrada la marca en la Unión Europea desde 2005, asegura que ha iniciado acciones legales a través del bufete Garrigues, encargado de representarla tanto en España como en el resto del bloque europeo.

Publicidad

Frisby España, por su parte, sostiene que opera como una compañía independiente y que su marca es válida legalmente. La firma española alega que, al notar que la marca no estaba en uso efectivo dentro del mercado español, procedió a registrarla y a lanzar su propio proyecto de restauración rápida.



"Una estrategia de marketing" y amenazas: habla vocero de Frisby España

Charles Dupont, vocero de Frisby España, explicó en una entrevista con El País que la elección del nombre no fue casual. “El nombre que hemos elegido para este negocio es estratégico. Sabíamos también que es un tipo de cocina que los sudamericanos en Europa esperan desde hace mucho”, señaló, haciendo referencia a una estrategia enfocada en el mercado nostálgico y afectivo de la comunidad latinoamericana.

Sin embargo, Dupont también reveló que la controversia ha escalado más de lo esperado. “La realidad es que no pensé que iba a ser tan grande (...) No imaginaba que la marca Frisby Colombia era algo tan sentimental y que era incluso un asunto de orgullo nacional”, afirmó. También indicó que ha recibido amenazas de muerte desde que se hizo pública la intención de usar el nombre de la cadena colombiana en territorio europeo.

Según su versión, antes de fundar Frisby España intentó establecer un acuerdo comercial con la firma colombiana. “Busqué por LinkedIn a ejecutivos de la empresa y conecté con el director de marca. Le envié un mensaje de que teníamos un plan de desarrollo para la marca aquí en Europa (...) pero nunca obtuve respuesta”, señaló. Asegura que, ante la falta de reacción por parte de la firma original, decidió registrar la marca por su cuenta.

Sobre la oferta gastronómica, afirmó que no buscarán replicar el producto colombiano. "No, no vamos a copiar la receta del pollo de Frisby Colombia. Nuestra meta no es reproducir el producto de otra empresa", aseguró.



El cambio de imagen y la pausa en franquicias: las acciones que se han tomado

Como parte de su estrategia de reposicionamiento, Frisby España anunció el pasado mes de mayo una transformación visual de su marca, luego de recibir críticas por la similitud con la identidad gráfica de la compañía original. La empresa informó que comenzará "un ajuste de su identidad gráfica, incluyendo: la actualización del logotipo, la eliminación del color amarillo como color primario y la actualización de la mascota, con una nueva propuesta visual".

Publicidad

Según indicaron, estos cambios buscan “modernizar la identidad de la marca para alinearse con las expectativas del consumidor europeo, avanzar hacia una propuesta de valor más sofisticada y coherente con una estrategia de posicionamiento de calidad, y proyectar una imagen claramente independiente y adaptada a los códigos visuales y culturales del mercado europeo”.

Además, en su momento informaron la decisión de pausar temporalmente el proceso de franquicias debido al gran volumen de solicitudes recibidas. La decisión se daba para evaluar las opciones, avanzar con las negociaciones con inversores institucionales y socios estratégicos y ultimar la planificación operativa de la primera fase de despliegue.

Publicidad

"La acogida del programa de franquicias ha superado ampliamente nuestras expectativas (...) Vamos a evaluar las candidaturas recibidas, avanzar en negociaciones con inversores institucionales y socios estratégicos y ultimar la planificación operativa de la primera fase de despliegue", anunciaron.

Se debe destacar que en la más reciente entrevista, Dupont indicó que su meta con Frisby España es seguir creciendo y reveló información de la planeación de los puntos de venta: “La idea es comenzar con dos puntos de venta físicos en Madrid y Barcelona y 10 cocinas ocultas”, dijo.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.