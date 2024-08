Jennie Lincoln, del Centro Carter: "No hay conclusión del proceso electoral en Venezuela"

En el Congreso de la República de Colombia estuvo Jennie K. Lincoln, la jefe de la misión técnica del Centro Carter para Venezuela -un prestigioso observatorio electoral que estuvo en el país bolivariano- para hablar de los hallazgos en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 de Venezuela.

Ella narró las inconsistencias de lo presentado por Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral venezolano, CNE. Lo expuso ante la Comisión Primera y también narró cómo pasaron literalmente del amor al odio cuando el mismo régimen los invitó para que acompañaran el proceso y después fueron prácticamente expulsados los 18 observadores de diferentes países.

“En Venezuela no hay ganador hasta que los oficiales electorales puedan proclamar basado en los votos de las 30.026 mesas. En este momento lo que se tiene en la mano es un número global. Entonces, hasta que haya datos de mesa en mesa, no hay conclusión del proceso electoral en Venezuela”, manifestó Jennie K. Lincoln en Noticias Caracol en vivo.

El observatorio resaltó que no hay posibilidad de hackeo, como asegura el CNE, y que ese es un sistema electoral robusto porque tiene varios comprobantes. La impresión del acta principal que se envía al CNE y después la impresión de las copias originales exactas para los testigos electorales y, finalmente, el comprobante que se da al votante.

La MOE coincide con el informe del Centro Carter de elecciones en Venezuela

En todo esto coincide la misión de observación electoral colombiana.

“La diferencia es que no tuvieron ustedes la posibilidad de tener unas actas impresas, los venezolanos sí. La diferencia es que aquí toca a punta de foto. ¿Qué hizo el Pacto Histórico? Mandó a una central de información todas las actas y sigamos aprendiendo Venezuela. Si el pacto no hace exactamente el mismo ejercicio que se hizo en Venezuela, no hubiéramos podido hacer la verificación efectiva de que los votos no se los habían robado, que tocaba confiar en el proceso de escrutinio, porque lo que se había presentado fue un error en la transmisión de la información”, expresó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

El comando Ganó Venezuela, los representantes de Edmundo González y de María Corina Machado se reunirán con congresistas colombianos y están organizando un documento con más edad de 200 firmas de personalidades políticas de nuestro país que plantean también presentar ante las Naciones Unidas.

