Joven de 19 años murió tras ser atacado por una leona en un zoológico frente a los visitantes

Un joven de 19 años perdió la vida tras ser atacado por una leona en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, en João Pessoa (Brasil), después de ingresar ilegalmente al recinto de los grandes felinos frente a decenas de visitantes que quedaron en estado de shock.



Según los informes de medios locales, el joven, identificado como Gerson de Melo Machado, escaló una pared de aproximadamente seis metros para irrumpir en el área donde se encontraba la leona. Testigos registraron en video cómo el joven trepó por la rama de un árbol dentro del recinto segundos antes de que el animal se abalanzara sobre él. El ataque ocurrió en la mañana del domingo 30 de noviembre y provocó el cierre inmediato del zoológico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los reportes de Correio Braziliense y Folha de São Paulo señalan que el equipo de seguridad del parque intentó detener al joven antes de que alcanzara el muro, pero no pudieron alcanzarlo. Las autoridades aún investigan si las acciones del joven pudieron tener un trasfondo suicida, pues personal de la Policía Civil no descarta esa hipótesis.

Diversas fuentes brasileñas, describieron que Machado creció en condiciones de extrema precariedad y con un historial complejo de salud mental. El medio Correio Braziliense informó que al joven le había sido diagnosticada esquizofrenia y había pasado por varias instituciones de atención especializada. Además, provenía de un entorno familiar donde sus cuatro hermanos también habían sido diagnosticados con el transtorno.



La consejera de bienestar infantil Verônica Oliveira, quien acompañó al joven durante ocho años, relató al medio antes mencionado, que Machado tuvo una vida marcada por la exclusión y la falta de apoyo estructural. “Tenía 19 años, pero su capacidad cognitiva no era mayor que la de un niño de 5 años”, declaró. También recordó que sus hermanos fueron adoptados al ser separados de su madre, mientras que Gerson permaneció en instituciones.



También se afirmó que el joven tenía una “fijación profunda” con los leones y había manifestado en repetidas ocasiones su deseo de viajar a África para convertirse en domador. The Sun reportó que incluso intentó infiltrarse en el tren de aterrizaje de un avión para viajar clandestinamente, pero fue descubierto a tiempo por personal del aeropuerto.

Publicidad

Además, según el diario británico, el joven registraba al menos 16 intervenciones policiales, varias de ellas por ingresar sin autorización a zonas restringidas. Entre estas, habría intentado previamente entrar al mismo recinto de felinos del zoológico de Arruda Câmara.

Tras el ataque, el Parque Zoobotánico Arruda Câmara anunció en un comunicado que cerraría temporalmente sus puertas mientras se adelantan las investigaciones oficiales. En el mensaje, la administración lamentó profundamente la muerte del joven y expresó solidaridad con su familia.

Publicidad

El zoológico también aclaró que el recinto cumple con los estándares de seguridad establecidos por la autoridad ambiental federal Ibama, y que sus barreras superan los requisitos mínimos.

Respecto al futuro de la leona involucrada en el ataque, el zoológico fue enfático en que no existe una posibilidad de eutanasia. En su declaración, explicaron que el animal presentó altos niveles de estrés tras el incidente, pero que fue evaluado y permanece bajo monitoreo, sin mostrar comportamientos agresivos fuera del contexto del ataque.

“El equipo de veterinarios y cuidadores está completamente dedicado a su recuperación y bienestar, asegurando que se recupere, se estabilice emocionalmente y reanude su rutina de forma segura”, señaló la institución.

El fallecimiento de Machado ha generado debates en Brasil sobre la falta de atención integral para jóvenes con enfermedades mentales y sin redes familiares sólidas. Oliveira, lamentó que el sistema no hubiera logrado brindar una contención efectiva.

Publicidad

“Gerson es el resultado de un sistema que lo excluyó; estuvo enjaulado durante años. Hoy fue la culminación de una ‘crónica de una muerte anunciada’”, afirmó.

Por ahora, el zoológico permanece cerrado sin una fecha definida de reapertura, mientras la Policía Civil continúa analizando las circunstancias exactas del incidente y revisa si existieron fallas en los protocolos de seguridad del parque.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL