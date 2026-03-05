En vivo
MUNDO  / Estados Unidos y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas: los detalles

Estados Unidos y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas: los detalles

El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, había adelantado que ambos gobiernos harían más tratos y firmarán nuevos acuerdos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de mar, 2026
Delcy Rodríguez prometió al gobierno Trump su cooperación cuando cayera Maduro, según The Guardian
AFP

Estados Unidos y Venezuela han acordado formalmente restablecer lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, en lo que supone un nuevo y contundente paso en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas después de que el Gobierno de Donald Trump capturara al expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

Este acuerdo se da en medio de la visita del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien auguró este jueves en Caracas que el Gobierno de Donald Trump y el de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, harán más tratos y firmarán nuevos acuerdos.

NOTICIA EN DESARROLLO

