Estados Unidos y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas: los detalles

Estados Unidos y Venezuela han acordado formalmente restablecer lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, en lo que supone un nuevo y contundente paso en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas después de que el Gobierno de Donald Trump capturara al expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este acuerdo se da en medio de la visita del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien auguró este jueves en Caracas que el Gobierno de Donald Trump y el de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, harán más tratos y firmarán nuevos acuerdos.

NOTICIA EN DESARROLLO