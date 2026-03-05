Invima emite alerta sanitaria y prohibió el consumo de una marca de agua comercializada en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización del producto “Agua Fresh Life”, el cual, según la entidad, se estaría vendiendo en el país sin contar con un registro sanitario vigente. De acuerdo con la entidad, el producto presenta el registro sanitario RSA-001224-2016, que actualmente se encuentra vencido, por lo que su comercialización se considera irregular según la normativa sanitaria vigente.



La detección del caso se produjo tras una denuncia ciudadana y posteriores acciones de inspección, vigilancia y control, que permitieron establecer que el agua estaría siendo distribuida pese a no contar con la autorización sanitaria válida. Ante esta situación, el Invima advirtió que el producto no debe ser distribuido ni comercializado en el territorio nacional bajo ninguna circunstancia, ya que al no contar con registro sanitario vigente es clasificado como alimento fraudulento.



La entidad también recomendó a los consumidores abstenerse de comprar “Agua Fresh Life” y, en caso de haber adquirido el producto, suspender inmediatamente su consumo y reportar el caso a las autoridades sanitarias correspondientes.

Además, el Invima pidió a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales adelantar la búsqueda activa del producto en establecimientos comerciales, reforzar las labores de inspección y divulgar la alerta sanitaria a través de sus canales oficiales.



La autoridad sanitaria reiteró a distribuidores y comerciantes que el producto no puede ser vendido en el país, y que, de encontrarse en el mercado, será objeto de las medidas sanitarias correspondientes. Finalmente, el Invima señaló que continuará realizando acciones de control para garantizar que los alimentos y bebidas que circulan en el país cumplan con las condiciones sanitarias exigidas, con el fin de proteger la salud de los consumidores.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

