¿Por qué Colombia fue excluida de encuentro de EE. UU. y países de Latam sobre lucha contra narcos?

Estados Unidos y casi 20 países latinoamericanos y caribeños firmaron este jueves un acuerdo para combatir a los grupos "narcoterroristas" en la conferencia inaugural de las 'Américas contra los carteles', en Miami, donde destacó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que "reafirma las relaciones" entre Washington y sus vecinos, "respetando la soberanía" y "reconociendo la importancia estratégica del hemisferio", donde buscan "promover la paz a través de la fuerza".

"Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperaron en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el 'narcoterrorismo' y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse", agregó. El acuerdo compromete a las naciones "a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el 'narcoterrorismo' y otras amenazas compartidas en el Hemisferio Occidental", según el secretario.

Hegseth lideró la conferencia en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde congregó a representantes de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana. Ahí anunció que Estados unidos está listo para lanzar solos o en conjunto una ofensiva militar contra los carteles del narcotráfico en la región.



"Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir en solitario a la ofensiva militar si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia, y es la meta de esta conferencia, que en interés de la región lo hagamos todo -junto con ustedes, nuestros vecinos y aliados", afirmó Hegseth.



Mientras que Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, pidió luchar contra los narcotraficantes como si fuesen grupos terroristas como ISIS (Estado Islámico) o Al-Qaeda, además de aseverar que la inmigración ilegal es una "forma de terrorismo".

¿Por qué Colombia y otros países fueron excluidos?

La conferencia, que reunió a gobiernos "con ideas afines" y excluyó a naciones como México, Colombia, Brasil y Nicaragua, ocurre como preámbulo de la cumbre 'Escudo de las Américas' que el presidente Donald Trump albergará el sábado en Miami con mandatarios de la derecha latinoamericana.

La reunión ocurre días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones "narcoterroristas" en el país suramericano, tras una visita de Francis Donovan, comandante del Southcom. Además, la Administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado, lo que ha dejado al menos 150 muertos, bajo la operación 'Lanza del Sur'.

El ministerio de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, y el Comando General de las Fuerzas Militares confirmaron que, en efecto, no fueron citados y dicen que ven con extrañeza que Colombia no haya sido convocada, sobre todo luego del encuentro que hubo entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro hace un mes, cuando acordaron cooperación militar y una ofensiva contra el narcotráfico.

Desde la Casa Blanca, sin embargo, aclararon que invitaron a los países de la región que están alineados con la estrategia de seguridad de la administración Trump y que, en ese sentido, Colombia, México y Brasil quedaron por fuera de la lista, sin explicar más detalles.

El próximo sábado 7 de marzo habrá otra cumbre, la de de seguridad de países latinoamericanos, convocada por Donald Trump. El encuentro será entre mandatarios y allí anunciará una nueva iniciativa de seguridad llamada "El escudo de las Américas" y cuya enviada especial será Kristi Noem, quien dejará el cargo de secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. A esa cumbre, cabe mencionar, el presidente Gustavo Petro tampoco fue invitado.

De otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue invitado como conferencista a un foro de seguridad en Miami, en el hotel resort de Donald Trump, para compartir ante más de 200 líderes de alto nivel su experiencia en defensa y seguridad.

