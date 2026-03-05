Influencer de 25 años murió en trágico accidente y su padre se quitó la vida al enterarse

El mundo de las redes sociales en Brasil está de luto ante una tragedia doble. Una influencer y su padre perdieron la vida el mismo día en circunstancias dolorosas. Se trata de la creadora de contenido Karla Thaynnara, de 25 años, quien murió el 3 de marzo en medio de un accidente de tránsito. Su padre, al ver lo ocurrido, se quitó la vida.



¿Cómo murió la influencer?

Thaynnara era conocida en sus redes sociales no solo por su contenido de estilo de vida y belleza, también por su pasión por las motociclistas. Según detalló el medio brasileño Correio Braziliense, la joven de 25 años se encontraba manejando su moto por una autopista Estrada Parque Industrial y Abastecimient cuando chocó contra un carro.

El medio Jornal de Brasilia detalló, según el informe del Centro de Comunicación Social de la Policía Militar del Distrito Federal, que Karla cayó sobre la carretera después del impacto y ahí fue atropellada por un camión que iba justo detrás de ella y no alcanzó a frenar. El incidente fue atendido por el Departamento de Bomberos Militares local, quienes confirmaron que la influencer murió en el lugar de los hechos alrededor de las 8:00 de la mañana del 3 de marzo.

La noticia de su fallecimiento impactó a los seguidores de la mujer, pero la situación se agravó horas más tarde cuando se confirmó su fallecimiento a través de sus redes sociales. En el impactante mensaje compartido por la familia se señaló que no solo había muerto Karla, sino también su padre Jose Carlos.



¿Qué pasó con su padre?

La prensa brasilera ha conocido que Jose Carlos presenció el accidente de su hija, pues el policial militar retirado manejaba a poca distancia de ella. Al llegar al punto del accidente se encontró con la influencer sin vida.



Según el informe de la Policía Militar del Distrito Federal, al confirmar que Karla había muerto, el hombre sacó un arma que portaba y se quitó la vida en el mismo lugar. Agentes policiales y bomberos reseñaron que, aunque lo intentaron, no lograron evitar que el papá de la influencer se suicidara.



El pasado 4 de marzo, la familia de Karla y Jose Carlos asistieron al funeral de ambos y a través de las redes sociales de la influencer agradecieron a sus seguidores por todos los mensajes de apoyo en medio de esta tragedia doble. El día del funeral Karla fue despedida con una caravana de motos que recorrió las calles en su honor, video que fue posteado en redes con el texto: "Mi princesa, permanecerás para siempre en nuestros corazones".

Las últimas publicaciones de Karla hablaban más de su estilo de vida, la enfermera de profesión compartía fotos y videos de su entrenamiento físico, su cumpleaños número 25 y, por supuesto, de su pequeña hija de 7 años que quedó huérfana de madre tras este suceso. La familia, por su parte, no ha revelado más detalles sobre sus muertes y han pedido privacidad para atravesar el duelo.

Por su parte, los seguidores de Karla siguen dejando mensajes en su muro de Facebook lamentando su partida. "Que tú y tu papá estén en los brazos de Dios, con sus almas caricias, y que el Espíritu Santo consuele a quienes te amaron y se quedaron, especialmente a tu hija"; "Es imposible escuchar la noticia y no conmoverse", se lee en algunos de ellos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL