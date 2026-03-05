Trump exige participar en la designación del nuevo líder de Irán, que descarta un cese al fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió tener voz en la elección del próximo líder supremo de Irán, mientras la guerra en Oriente Medio que cumple ya seis días se extiende más allá de la región.



Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

La república islámica respondió con andanadas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo, después de que los bombardeos mataran al líder supremo, Alí Jamenei.

Israel anunció que la guerra en curso con Irán entra en una nueva fase. "Aún tenemos otras sorpresas reservadas", advirtió el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir.



La guerra ha continuado con bombardeos israelíes sobre Teherán, las represalias de Irán en varios países y un clima de pánico en Líbano, a donde Israel lanzó un ataque en un bastión de Hezbolá al sur de Beirut, después de que ordenara a los ciudadanos de la zona a evacuar. (Lea también: Así recuerdan al colombiano que murió en Dubái, en medio de ataques de Irán: "Era amigo de todos")



El conflicto también trastocó el transporte marítimo y provocó una escalada de los precios del petróleo.



“Tengo que participar en el nombramiento”

"El hijo de Jamenei me parece inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", afirmó Trump a Axios, añadiendo que Mojtaba Jameneí, de 56 años, está destinado a seguir la línea de su padre, lo que, según el presidente estadounidense, obligaría a Washington a volver a atacar Irán "en cinco años".

Por eso ha exigido tener un papel en la elección del próximo líder supremo: "Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es insignificante. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela", quien ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.

Sus comentarios implican una disposición a trabajar con alguien desde dentro de la república islámica en lugar de buscar derrocar al gobierno, que ha sido un enemigo declarado de Estados Unidos desde que la revolución islámica de 1979 derrocó al sah prooccidental.

No obstante, la Constitución iraní establece que al líder supremo debe nombrarlo por mayoría simple una Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años. El nombre de Mojtaba Jamenei, al que se le atribuye una importante influencia política y con cuerpos armados como la Guardia Revolucionaria, viene sonando con cada vez más fuerza en los últimos días de cara a convertirse en nuevo líder supremo iraní.



Trump, a favor de una ofensiva kurda

Otra señal de que el conflicto bélico se extendió. Irán afirmó haber atacado a grupos kurdos con sede en Irak y dijo que lanzó un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí.

Trump declaró que respaldaría una ofensiva de fuerzas kurdas en Irán en apoyo a la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la república islámica. "Es estupendo que quieran hace eso, yo estaría totalmente a favor", señaló en una entrevista con la agencia Reuters. Sin embargo, declinó señalar si su país proporcionaría apoyo aéreo a combatientes kurdos.

La lista de países que participan, aunque sea indirectamente en la contienda, también crece. Australia desplegó dos aviones militares en la zona, España anunció el envío de una fragata a Chipre e Italia decidió enviar defensa aérea a los países del Golfo. (Lea también: ¿Por qué son importantes bases militares de España que EE. UU. quiere usar en guerra contra Irán?)



Irán no pide "cese al fuego"

En Irán los bombardeos no cesan. Según la agencia oficial Irna, dejaron 1.230 muertos, un balance que AFP no pudo verificar.

Pese a todo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que Irán no pide un "cese al fuego" con Estados Unidos. "No vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos", declaró a NBC News.

Algunos iraníes que se quedaron en la capital tienen miedo, pero esperan ver caer al régimen, que en diciembre reprimió a sangre y fuego las manifestaciones antigubernamentales. "Es aterrador, pero dejar que estas personas controlen el gobierno es más aterrador que mil aviones armados volando hacia tu ciudad", dijo a AFP un corredor de bolsa de Teherán de 30 años, que pidió mantener el anonimato.

El país quedó aislado del resto del mundo, con internet funcionando a alrededor del 1% de su capacidad, según el monitor Netblocks. Llamar por teléfono es casi imposible. (Lea también: Departamento de Guerra dice que submarino de EE. UU. hundió buque de guerra iraní)

Tampoco se salvaron del conflicto las ricas monarquías del Golfo, que suelen ser consideradas un refugio seguro en la región. Irán siguió atacando sus ciudades e infraestructuras energéticas.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la guerra podría dar paso a un "período prolongado de inestabilidad".

