Joven fue impactado por un rayo y quedó vivo: impactante video

El suceso ocurrió en la madrugada del pasado sábado, 6 de enero. Gabriel Jonathan Berón se encontraba bajo un árbol junto a cuatro amigos, protegiéndose de una tormenta en la localidad de San Luis, Argentina. Segundos después, según quedó registrado en un video, fue impactado por un rayo.



Gabriel Berón, de 20 años, se desplomó inmediatamente. Sus compañeros, que en un principio salieron corriendo, buscando salvar su vida, volvieron para auxiliarlo y llamar a emergencias. La víctima fue trasladada a un hospital y fue internada en terapia intensiva.

El lunes 8 de enero, luego se salir de la UCI, Gabriel dio algunas declaraciones al Canal13: “En el momento no sentí nada, se me apagó la luz y me desperté en el hospital. No recuerdo nada de lo que pasó”. Su recuperación tiene un estimado de seis meses por la gravedad de las heridas.

En el video que circula en las redes sociales se ve el momento exacto cuando cae el rayo.

Por este joven de San Luis al que le cayó un rayo mientras caminaba con amigos en una plaza.



El joven que recibió el impacto se encuentra hospitalizado en grave estado. pic.twitter.com/15YJ4m8hjC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 7, 2024

El rayo impactó a Gabriel en el pecho. Que haya sobrevivido es, literalmente, un milagro. Pero él señaló en la entrevista con Canal 13 que tuvo “suerte”. Y sí, pues si el rayo hubiera impactado más arriba, quizás no estaría contando su asombrosa historia.

Lo que viene ahora es la recuperación de sus quemaduras, por este motivo pide ayuda para poder instalar un aire acondicionado en casa, esto debido a que su cuerpo debe permanecer a temperaturas frías. Por el momento deberá permanecer hospitalizado mientras recibe el alta médica.