Mujer denuncia agresión mientras hacía paravelismo en Túnez: “Me sentí violada, sucia y asustada”

Michelle Wilson, de 52 años, es una madre británica que afirmó haber sido víctima de una agresión sexual por parte del operario de parasailing, también conocido como paravelismo, actividad acuática en la que a las personas le ponen un paracaídas y son remolcadas por una lancha. Los hechos ocurrieron mientras volaban sobre la playa de Sousse, en Túnez.

Wilson, madre de tres hijos, pagó 8.000 dólares, un poco más de 32 millones de pesos colombianos, en el viaje a Túnez e iba acompañada de una amiga, su hija de 17 años y sus hijos gemelos de 16; sin embargo, de acuerdo con declaraciones dadas al periódico The Sun, este suceso le arruinó sus vacaciones.

Los acontecimientos se dieron luego de que les indicaron a las turistas que estaba haciendo demasiado viento para enviar a las dos amigas solas, como se había planeado originalmente, por lo que ella y su amiga tendrían que ir por separado, acompañadas por un operador. "Podía sentir cómo tiraban de la parte de atrás de mi bikini, y él estaba tirando de la correa", dijo Wilson. "Debió haber estado apretando el arnés para acercarme más", sostuvo.

Adicionalmente, comentó que las piernas del acosador la rodeaban, llegando a tener una mano en el paracaídas y la otra no. Entonces sintió que el hombre le tocaba la pierna. “Me manoseaba, se movía hacia adelante y hacia atrás, hablándome en árabe”, comentó la mujer. “Sentía su presión contra mí. Arqueaba la espalda constantemente. Me sentí violada, sucia y asustada. Era solo un muchacho, de unos 20 años”, relató.



¿Qué pasó con el presunto agresor?

“Como mujeres, en estos países esperamos un poco de bromas por parte de los hombres, pero esto no fueron bromas, fue una agresión sexual”, expresó, debido a que esta región históricamente ha tenido grandes índices de violencia de género y machismo, siendo evidenciadas de diversas formas, afectando profundamente la vida de las mujeres y las niñas. A pesar de algunas reformas limitadas, la discriminación y la violencia persisten, a menudo toleradas o incluso exacerbadas por la inacción gubernamental, de acuerdo con lo mencionado en Amnistía Internacional.

Cuando el tortuoso viaje terminó, la mujer cuenta que rompió a llorar y procedió a denunciar el incidente a la policía local. Cree que el hombre ya ha sido arrestado. Las autoridades británicas y la compañía de seguros de Wilson colaboran en el caso, afirmó. EasyJet, la compañía con la que la madre reservó su viaje, también está investigando lo sucedido para esclarecer la situación y tomar acciones con el responsable de este hecho.

