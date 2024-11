Joven grabó rescate de mujer con dos animales en España: "Sin sus mascotas no se iba a ir"

En medio de la emergencia que vive España a raíz del paso de la DANA por algunas zonas de ese territorio, hay un video que refleja parte de esa tragedia que ha cobrado la vida de más de 200 personas. Un sujeto captó a una mujer aferrada a sus dos mascotas: un perro y un gato, mientras era rescatada de la denominada Zona Cero en Valencia.

El joven que grabó las imágenes dio su testimonio en Noticias Caracol en vivo. Él narró cómo fue que pidieron ayuda en ese momento y cómo lograron rescatar a la mujer en medio de las inundaciones.

Javier Ballesteros es el ciudadano español que capturó el clip que se viralizó en redes sociales. Esta fue la emotiva historia que pudo dar a conocer en el mundo digital y que ha llegado a tocar los corazones de muchos.

¿Cómo ayudó a salvar a la mujer que aparece en el video?

“Escuchamos a una mujer que estaba gritando y que nos pedía rápidamente que llamáramos a los servicios de emergencia. Nosotros empezamos a llamar por teléfono y no nos cogían el teléfono porque estaba colapsado de llamadas. Así que vimos un helicóptero y decidimos hacerle un montón de gestos, le hicimos señales y al final el helicóptero vio a la mujer y ya fue cuando decidí grabar el vídeo. No sé, me dio la corazonada de que lo grabara y salió un video que es un rescate increíble. Es tanto héroe el hombre que rescata a la mujer como la mujer rescatando a las mascotas”.

¿Cómo lograron que el helicóptero los viera?

“No solo estábamos nosotros, también había vecinos. Cogimos pañuelos y paños de colores. La linterna del móvil también, aunque era de día y no se veía mucho. Y al final hicimos contacto visual con el del helicóptero porque imagino que tenían aviso de rescatar a una mujer. Pero es que si te fijas es una casa de madera y en el interior es como un patio; entonces imagino que no la estarían encontrando. Y gracias a las señas la lograron ver”.

¿Cómo estaba la mujer cuando la vieron en medio de la inundación?

“En primera instancia, ella sonríe. El hombre (rescatista) creo que le estaba pidiendo que tenía que dejar a las mascotas y ella se negó. Lleva a un perro y lleva al lado en una bolsa a un gato. La mujer se negó completamente porque yo la veía muy aterrada, pero ella estaba segura de que se iba solo de ahí si se llevaba a sus animales también”.

La mujer no se iba a ir sin sus mascotas

“Sí, ella sin sus mascotas no se iba a ir. De hecho, he podido hablar con ella hoy por primera vez, ya que ella quiere estar fuera de todas las cosas mediáticas y no le gustan estas cosas, pero me ha dicho que no lo ve como un acto heroico, sino que simplemente hizo lo que había que hacer: salvar a sus mascotas”.

¿Ella sabe que el video se viralizó en redes sociales?

“Ella lo sabe porque se lo han dicho. Ella ha perdido la casa, ha perdido todo. Dudo que esté viendo las noticias. No creo que tenga Instagram o Twitter, pero a ella se lo han dicho. A ella la para la gente por la calle, hablándole de que está en el video. Pero a ella tampoco es que le guste mucho ser viral”.

