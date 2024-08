Juan Carlos Delpino le responde Diosdado Cabello, quien lo tildó de "traidor de la patria"

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol en vivo, Juan Carlos Delpino, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, le respondió a Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, quien lo tildó de "traidor de la patria".

>>> Juan Carlos Delpino dice que no tiene evidencia de la victoria de Nicolás Maduro

Según el recién designado ministro de Interior y Justicia de Venezuela, el rector del CNE, quien hoy está en el exilio, pasaba “a engrosar la lista de los traidores a la patria” porque “abandonó el cargo”.

Además, le pidió a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, “que lo destituya”.

Publicidad

>>> Presidente de Brasil, Lula da Silva, no reconoce victoria de Maduro ni de la oposición

Diosdado Cabello también enfatizó en que Juan Carlos Delpino no tiene pruebas de irregularidades en las elecciones, señalando que “no tiene nada, porque si tuviera algo reconocería la victoria de Nicolás Maduro”.

Publicidad

Ante estas declaraciones, el funcionario del CNE respondió en Noticias Caracol en vivo: “Yo no convalidé los resultados sencillamente porque no estaba en posibilidades de creer que, con tan poca trasmisión, esos resultados eran irreversibles y que le servían al país".

De igual forma, el funcionario aseguró que "yo tengo elementos de carácter técnico, la auditoría y el acta que se levantó en totalización y que da clara evidencia de que el hackeo pudo no haberse producido nunca (…) Eso lo tiene ya la oposición”.

>>> Álvaro Leyva habría llevado mensaje del presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro

Repetir las elecciones no es una opción

En el diálogo con este medio, Juan Carlos Delpino indicó también que no estaría de acuerdo con realizar de nuevo las elecciones en su país. Entre otras, porque no hay condiciones.

Publicidad

“No, hoy no estoy de acuerdo con que se repitan las elecciones. Pero, además, con qué condiciones, con qué organismo electoral. Una de las cosas de mayor tristeza es que nuestra falla, lo único que nos pone como destino por delante es que disuelvan el organismo electoral. Y también creo que no he sido destituido, porque deben estar pensando que el organismo hay que disolverlo, porque al final no le sirvió al país”, puntualizó Delpino.

Vea la entrevista exclusiva con Juan Carlos Delpino aquí: