Juez colombiano Juan Merchán ordena a Donald Trump presentarse a corte para leerle sentencia

El juez de Nueva York que preside el caso por pagos encubiertos a una exactriz porno contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fijó este viernes la lectura de sentencia para el 10 de enero, 10 días antes de su investidura.

El magistrado Juan Merchán también manifestó que no se inclina por imponer pena de cárcel al exmandatario.

El juez Juan Merchán fue quien presidió el juicio contra el presidente electo Donald Trump por presuntos pagos a Stormy Daniels. La defensa de Trump aseguró que, como él ya había sido elegido como mandatario del país norteamericano, ya tiene inmunidad total y el caso debía ser descartado.

Merchán aseguró que él no acoge los argumentos de la defensa del presidente electo y que la sentencia se tiene que producir antes de que el líder político se posesione como mandatario.

Donald Trump podrá asistir de manera virtual o presencial a la lectura de la sentencia en su contra.

¿Donald Trump irá a la cárcel?

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no irá a la cárcel luego de ser hallado culpable por un pago que realizó a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016 para que esta no revelara los detalles de un supuesto encuentro sexual entre los dos. El juez colombiano dijo en el documento que no está inclinado a una pena de cárcel porque no la ve adecuada.

Incluso, la sentencia contra Donald Trump tampoco podría ser económica sino una simbólica para que quede así con el estatus de condenado y sentenciado por parte de un juez, teniendo en cuenta que un jurado lo había encontrado culpable por 34 cargos relacionados con falsificación de registros contables.