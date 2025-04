Juicio a médicos que atendieron a Maradona antes de su muerte: ¿en qué va el proceso?

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, jugador de fútbol fallecido en 2020 a los 60 años, continuará mañana con una audiencia en la que declararán más médicos de la Clínica Olivos, donde el astro estuvo ingresado poco antes de su muerte, y en la que se pondrá el foco en el documento que certifica quién tomó la decisión de continuar con los cuidados del ídolo en un domicilio particular.

El juicio, en el que siete trabajadores de la salud están imputados de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de la leyenda del fútbol mundial , celebrará la nueva audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires.

Uno de los testigos anunciados por la querella es Pablo Dimitroff, director de la Clínica Olivos, institución en la que Maradona fue sometido a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural en la cabeza y donde permaneció ingresado hasta el 11 de noviembre de 2020, fecha en la que fue trasladado a una residencia privada en el barrio de Tigre, a las afueras de Buenos Aires, en la que falleció el 25 de noviembre del mismo año.

Durante la fase de investigación de este proceso, Dimitroff declaró que desde la Clínica Olivos recomendaron que Maradona fuera derivado a “un centro de rehabilitación en el que pudiera tener un equipo que lo asistiera", una opción que, dijo, fue descartada por el médico de cabecera del exfutbolista, Leopoldo Luque. Se espera que el director de la clínica se explaye sobre el acta que dejó constancia quién tomó la decisión de continuar con los cuidados médicos de Maradona en un domicilio particular, firmada por el propio Dimitroff, los imputados Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, y las hijas del astro Gianinna y Jana Maradona.

En el documento, las autoridades de la Clínica Olivos dejaron constancia que si bien autorizaban la salida de Maradona, no le otorgaban el alta médica. La propuesta de la clínica en el acta fue "continuar el tratamiento psiquiátrico, clínico, de rehabilitación y toxicológico bajo la modalidad de internación (ingreso) en un centro de rehabilitación", una indicación que, según el texto, no fue aceptada por la familia.

"El equipo médico tratante del Sr. Diego Maradona (Dr. Luque y Dra. Agustina Cosachov), prescribió y la familia aceptó, el seguimiento y atención médica domiciliaria del paciente y solicita a (la empresa de medicina prepaga) Swiss Medical acompañamiento con cuidados domiciliarios consistentes en: asistencia diaria de enfermería, acompañante terapéutico". Sobre esta decisión, tanto Dalma y Jana Maradona, hijas del astro, responsabilizaron directamente a Luque, quien dijeron habría insistido con la internación domiciliaria.

Durante la audiencia de este martes se espera además la declaración del jefe de terapia intensiva de la Clínica Olivos , Fernando Villarrejo, y del neurólogo de la institución Jorge Macías. Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

La enfermera Gisela Madrid también está procesada pero enfrentará un juicio por jurados, tal y como solicitó. En este proceso, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

Exabogado de Maradona sobre sus médicos: "Se preocuparon por la adicción y no el corazón"

Víctor Stinfale, exabogado y amigo del exfutbolista Diego Armando Maradona hasta sus últimos días, aseguró durante el juicio contra siete profesionales de la salud por la muerte del ídolo argentino, que los médicos "se preocuparon por la adicción de Diego y no se preocuparon por el corazón".

"Fueron a cuidar que Diego no tomara alcohol y se murió del corazón ", declaró Stinfale, el primero de los testigos citados este martes a la decimoprimera audiencia del juicio por la muerte del exfutbolista, cuyas adicciones eran de público conocimiento.

El abogado cuestionó con dureza al equipo médico que estuvo a cargo de la internación domiciliaria de Maradona después de su última operación y hasta su muerte y señaló: "Que se haya muerto Diego porque no entraron a ver cómo le late el corazón y que esté todo hinchado, eso no está bien, me parece una bestialidad".

