La última foto que publicó Valeria Márquez antes de morir, durante plena transmisión en directo

Valeria Márquez, una conocida influenciadora mexicana, fue asesinada en Jalisco mientras hacía una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Tiktok. La mujer, quien atendía su propio salón de belleza, fue abordada por un motociclista que se hizo pasar por un domiciliario que iba a entregarle un supuesto regalo costoso. Sin embargo, el sujeto, tras preguntarle su nombre, la atacó con un arma de fuego hasta causarle la muerte frente a sus espectadores.

Por ahora se desconocen las causas del hecho, pero algunos detalles que ella misma relató a sus seguidores antes de morir provocaban algunas sospechas. Antes de su muerte, Márquez dijo que la estaba buscando un supuesto domiciliario, quien previamente había pasado por su salón de belleza para preguntar por ella. De la misma manera, la mujer menciona a una tal Erika, quien, a través de una llamada telefónica, le dijo que se quedara en su puesto de trabajo, pues le iban a llevar algo.

"Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice ‘oye, bebé, es que te traen algo, pero que te lo quieren entregar a ti’. Yo le dije que más o menos llegaba en una hora. Ella me dijo ‘mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”, dijo la mujer en uno de sus últimos videos.

Y es que el mismo día en el que fue asesinada, Valeria, durante sus tradicionales transmisiones en vivo, también habló sobre una persona en motocicleta que la estaba preguntando y hasta, a manera de chiste, bromeó con que la estaban buscando para algún asunto delicado. "güey, a lo mejor me iban a matar (…) un regalo costoso. En una hora regreso. Me iban a levantar (…) güey, me quedé preocupada", dijo en otro de los fragmentos de sus transmisiones recuperados y viralizados en redes sociales.



La última foto que publicó Valeria Márquez

En su cuenta de Instagram, Valeria dejó una última foto publicada. En esta imagen, subida a sus historias de esta red social, la víctima de feminicidio aparecía en su propio salón de belleza y vistiendo un crop top color rosado con pantalón blanco, mismas prendas de vestir con las que apareció en su última transmisión en vivo. En este mismo escenario, unas horas después de publicada la imagen, la mujer perdió la vida. Por el momento se desconocen las causas de su muerte y los autores materiales e intelectuales del crimen.

Última foto de Valeria Márquez antes de morir. - Foto: redes sociales

¿Quién era Valeria Márquez?

El cuerpo sin vida de Valeria Márquez fue trasladado al Servicio de Medicina Forense. Estos procedimientos tendrán como finalidad determinar con precisión las causas de su fallecimiento y permitir que sus familiares pudieran reconocerla formalmente. Valeria no solo era una joven modelo, sino también una emprendedora destacada en el mundo de la belleza, siendo propietaria de un salón llamado Blossom. Además, se había consolidado como influencer en redes sociales, acumulando más de 117,000 seguidores en TikTok y cerca de 90,000 en Instagram, plataformas donde compartía contenido sobre moda, estilo de vida y belleza.

A pesar de que las autoridades ya se encuentran investigando el caso, la muerte de Valeria continúa rodeada de interrogantes. Una de las principales líneas de investigación apunta hacia su expareja sentimental, quien presuntamente estaría vinculado a una organización delictiva en México, lo que ha generado aún más preocupación sobre los motivos detrás del crimen.

Según versiones preliminares, el día en que Valeria fue asesinada, recibió una llamada de su asistente. En esa comunicación, le informaron que iba a recibir un regalo de alto valor económico, pero que debía estar presente para aceptarlo personalmente. Este detalle habría sido aprovechado por el agresor, quien se habría hecho pasar por repartidor o mensajero para poder acercarse a ella y perpetrar el homicidio.

