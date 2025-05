¿Valeria Márquez sabía que iban a matarla? El revelador video que publicó antes del crimen

En medio de una transmisión en vivo, una joven creadora de contenido de 23 años, identificada como Valeria Márquez, fue cruelmente asesinada por un sujeto que ingresó a su salón de belleza y le disparó en tres oportunidades. Las personas que presenciaron el homicidio llamaron al número de emergencias para que atendieran a la víctima, pero cuando llegaron reportaron que ya no tenía signos vitales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Un video que ha circulado por redes sociales muestra el momento en que la mujer estaba hablando con sus seguidores cuando el asesino ingresó, le preguntó su ella era Valeria, la mujer respondió que sí y segundos después el criminal le disparó, quitándole la vida. Los hechos ocurrieron en la tarde del 13 de mayo, sobre las 6:30 p. m., en la colonia Real del Carmen de Zopopan, Jalisco, México.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Jalisco indicó que agentes de la Policía Municipal llegaron al sitio tras recibir el aviso a través del servicio de emergencias 9-1-1, donde verificaron el fallecimiento de la víctima.

Publicidad

Según las primeras investigaciones de las autoridades mexicanas, Valeria Márquez estaba en su negocio cuando un hombre ingresó y, aparentemente, disparó contra ella, causándole la muerte. Además, la Fiscalía sostuvo que se desplazó hasta el lugar recopilando testimonios y pruebas, que serán incorporados en la carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. El crimen es investigado como un feminicidio.

Redes sociales

¿Quién era Valeria Márquez?

El cuerpo sin vida de Valeria fue llevado al Servicio de Medicina Forense para realizarle la necropsia para que finalmente los familiares la identificaran. Valeria Márquez era modelo y era dueña de un salón de belleza de nombre Blossom. La joven influencer tenía más de 117,000 seguidores en TikTok y casi 90,000 en Instagram.

Publicidad

Le gustaba hacer bromas y mostrar sus viajes y gusto por la moda. Descanse en paz.

En torno a la muerte de Valeria Márquez aún hay muchas dudas. Sin embargo, las investigaciones podrían apuntar a su expareja, un sujeto señalado de pertenecer a una banda de crimen organizado en México.

El día que la asesinaron, la mujer habría recibido una llamada telefónica de su asistente, quien le anunció que iba a recibir un costoso regalo, pero que lo debía recibir en persona y, de esa manera, el asesino se habría hecho pasar como repartidor para cometer el delito.

Sobre el caso de Valeria Márquez al parecer ya la estaban esperando.



Menciona una tal Erika, al final del otro video, se mira está cara, perdón pero asustada por lo que pasó, no se ve.



México ésto es todos los días.

Ojalá dejen de compartir el otro vídeo y dar likes o RT🙃 pic.twitter.com/rhVpoZnhUD — Julio César 🦅 (@Julio24v) May 14, 2025

Antes de su en vivo, Valeria recibió una misteriosa llamada en donde le avisaron que le iban a entregar un supuesto regalo: “Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Érika y me dice ‘oye, bebé, es que te traen algo, pero que te lo quieren entregar a ti’. Yo le dije que más o menos llegaba en una hora. Ella me dijo ‘mejor me espero a que llegue ella porque es muy costoso’. ¿A mí quién me va a andar regalando algo?”.

Publicidad

“A lo mejor me iban a matar”

En otro video que también está circulando por redes sociales se ve a Valeria Márquez diciendo: “güey, a lo mejor me iban a matar (…) un regalo costoso. En una hora regreso. Me iban a levantar (…) güey, me quedé preocupada”.

Tal parece que Valeria Márquez ya presentía o sabía lo que estaba sucediendo, aquí ella contando su posible último día



Así está mexico actualmente Claudia. pic.twitter.com/2cOdupw6kG — Danna (@DannaMoant) May 14, 2025

Cifra de feminicidios en México

En los primeros cuatro meses de 2025, México ha registrado 162 feminicidios, lo que representa el 35.5 % de los homicidios de mujeres en el país. En promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día, reflejando una crisis de violencia de género que sigue siendo un desafío urgente.

Publicidad

La Red Nacional de Refugios ha señalado que el 89.6 % de los agresores son parejas o exparejas de las víctimas, y que el 33.2 % de los ataques se han cometido con armas de fuego. Además, el 47.3 % de los agresores tienen antecedentes penales, y un 19.5 % tienen vínculos con sectores militares o políticos.

Las mujeres de 15 a 25 años han sido las más afectadas, representando el 41 % de los casos, seguidas por el grupo de 26 a 35 años con 39 %, y el de 36 a 50 años con 20 %.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática estructural. Organizaciones han enfatizado la necesidad de refugios con perspectiva de género y recursos suficientes para atender a las víctimas y prevenir más casos.

(Lea también: Policía de Nueva York busca a menor de 14 años sospechoso de matar a una estudiante de 16)

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias