Ladrones robaron a adulta mayor y en plena huida sufrieron accidente: uno de ellos murió

En la ciudad de Mar del Plata, Argentina, dos ladrones robaron a una adulta mayor. Lo más insólito del caso es que, en plena huida, los maleantes sufrieron un accidente, resultaron gravemente heridos y posteriormente uno de ellos murió.



El medio argentino Todo Noticias informó que la mujer caminaba por una calle cuando fue sorprendida por los delincuentes, que se desplazaban en una motocicleta.

Estos individuos despojaron a la ciudadana de una maleta y emprendieron la huida.

Sin embargo, estos criminales sufrieron un accidente, chocando fuertemente con una camioneta. Uno de ellos sufrió fracturas leves y fue dado de alta.

Por otro lado, el otro sujeto terminó con fractura de cráneo y tras estar varios días en terapia intensiva falleció a raíz de las lesiones.

“Me agarraron de imprevisto. Yo venía mirando para todos lados y no vi nada. Forcejeé hasta que me sacaron la mochila, pero por suerte aparecieron dos personas que me salvaron”, relató la víctima del hurto le relató a Todo Noticias.

