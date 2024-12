Las celdas de castigo para presos políticos en Venezuela: "Son campos de concentración"

La situación de los presos políticos en Venezuela es crítica. En las últimas horas falleció el tercer detenido tras las polémicas elecciones que dieron como supuesto ganador a Nicolás Maduro en julio pasado, un resultado ampliamente desconocido por la comunidad internacional.

(Lea también: murió otro preso político en Venezuela, es el tercer fallecido tras "reelección" de Nicolás Maduro)

En medio de este panorama, la BBC publicó un impactante testimonio de un joven de 20 años llamado Juan, quien afirma haber sido torturado por las fuerzas del régimen de Maduro tras ser arrestado luego de las manifestaciones que se desataron en Venezuela debido a las votaciones.

"Ya me torturaron y me reprimieron, pero no me van a callar. Mi voz es lo único que me queda", advirtió la víctima, detenida cuando estaba realizando una diligencia. Según su relato, recogido por el medio británico, encapuchados lo interceptaron, le taparon la cara y lo golpearon mientras le decían que era un terrorista.

Publicidad

"Me sembraron bombas molotov y gasolina, y luego me llevaron a un centro de detención. Cuando llegamos a Tocorón, nos desnudaron, nos golpearon, nos insultaron, nos gritaban 'terroristas'. Teníamos prohibido subir la cara y mirar a los custodios; teníamos que bajar la cara hacia el piso", relató.

Y agregó: "Luego nos uniformaron y nos subieron a las celdas", una de tres metros por tres metros que tenía que compartir con cinco presos más. Allí había un "cuadrito" en una esquina, con un pozo séptico y "un tubo que servía como regadera". Se trataba del baño.

Publicidad

"Más que una cárcel, en Tocorón me sentí en un campo de concentración", concluyó Juan en su charla con la BBC.

"No hay nadie más repudiado y repudiable en Venezuela que el señor Nicolás Maduro": oposición - Presidencia de Venezuela

La versión del régimen de Maduro sobre presos políticos en Venezuela

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela informó este lunes que un total de 533 personas que fueron detenidas en el contexto de crisis postelectoral han sido excarceladas luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se suman, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.

A través de un comunicado publicado en Instagram, el Ministerio Público indicó que las nuevas revisiones de medidas fueron solicitadas entre el 10 y 14 de diciembre ante el Poder Judicial, todas correspondientes a "hechos de violencia ocurridos tras la celebración de las elecciones", cuando se desataron protestas en contra del resultado oficial, que dio la victoria a Nicolás Maduro.

Hasta la fecha, el Ministerio Público solo había informado de la liberación con medidas cautelares de 225 personas de los cerca de 2.400 detenidos en el contexto de crisis postelectoral, a las que se sumarían otras 103 que dio a conocer la Vicepresidencia Sectorial para la Seguridad Ciudadana el pasado jueves.

Publicidad

Entretanto, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, computaba hasta el pasado martes un total de 1.913 detenidos por motivos de conciencia, la gran mayoría arrestados tras las presidenciales.

Las últimas liberaciones se dieron a la vez que se produjeron nuevas detenciones, como las de dos coordinadores en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del activista y exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; y la del activista Luis Palocz en Caracas.

Publicidad

El sábado, ONG de Venezuela denunciaron la muerte bajo custodia del Estado de Jesús Rafael Álvarez, uno de los cientos de detenidos en la nación tras las elecciones del 28 de julio.

Álvarez, de 44 años de edad, estaba recluido en la prisión conocida como Tocuyito, en el estado Carabobo (norte), uno de los centros penitenciarios intervenidos en 2023 por las autoridades y habilitados este año para encarcelar, según Maduro, a "todos los guarimberos (manifestantes violentos)".

La ONG Comité por la Liberación de los Presos Políticos exigió "justicia y reparación" para la familia de Álvarez y que se determine la causa del fallecimiento, así como "las responsabilidades de los órganos de seguridad, que no cuidaron su integridad física y mental".

(Lea también: régimen de Nicolás Maduro reitera que Edmundo González será detenido si pone un pie en el país)