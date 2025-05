Las fuertes declaraciones de la expareja de Sean "Diddy" Combs en el juicio en su contra

La cantante Cassie Ventura, la principal víctima en el juicio por tráfico sexual contra Sean Combs, conocido como Diddy, testificó que durante su relación con el rapero él tenía el control sobre prácticamente todos los aspectos de su vida. Ventura, que está embarazada de ocho meses y medio, entró a la corte de Nueva York llamada a testificar por la Fiscalía, dio detalles sobre su relación sentimental con Combs, que duró 11 años.

En su primera declaración en el juicio, Ventura hizo hincapié en que su vínculo se basaba en el control que él ejercía sobre ella, su carrera musical y la forma en que se vestía. “Nos enviábamos mensajes todo el día, hacíamos llamadas, videollamadas… Había veces que no respondía rápido y sus guardias de seguridad o asistentes personales venían a buscarme a mi casa”, contó la artista a las preguntas de la fiscal Maurene Comey.

Ventura, de 38 años, relató los primeros meses de su relación con Combs, que comenzó en 2006, tras firmar un contrato con su discográfica Bad Boy Records, y lo describió como una persona muy “polarizada”, y, a la vez, “encantadora”. La cantante también destacó que, pese a haber firmado un contrato que prometía el lanzamiento de diez álbumes, solo llegó a sacar uno, y subrayó que Combs decidía cada paso que ella daba en su carrera musical. La mujer, que al comienzo de la relación tenía 19 años, contó que, en un viaje a Miami en el que ambos coincidieron, el rapero alquiló un barco donde le ofreció éxtasis y tuvieron su primer encuentro sexual.

“Después de Miami, me enamoré de él. La pasábamos bien, era mi primera relación adulta”, apuntó la cantante y aseguró que, en ese tiempo, era “inexperta sexualmente hablando”, y detalló cómo en una ocasión en un hotel de Manhattan, Combs le practicó sexo oral y la hizo sentir “como una loca” por no querer corresponderle. Y agregó que pronto vio "su lado abusivo" y fue introducida en los 'freak offs', que la Fiscalía federal describe como "espectáculos sexuales elaborados" entre mujeres y trabajadores sexuales masculinos orquestados por Combs.

La cantante también describió las brutales palizas del rapero que le dejaban "hematomas por todo el cuerpo" y que sucedían "con mucha frecuencia". "Me abusaba físicamente. Me tiraba cosas, me daba patadas, me arrastraba por el suelo y me daba pisotones en la cabeza", contó Ventura. Según la cantante de R&B, estas agresiones a menudo le dejaban los ojos negros, hematomas o morados por todo su cuerpo, además de los labios rotos.

Ventura describió los ‘freak offs’ y dijo que eran “experiencias muy coreografiadas” por el rapero. Estos episodios incluían grandes cantidades de aceite para bebé que, de acuerdo a la víctima, se usaban para lubricar tanto a ella como al trabajador sexual. En este sentido, en una ocasión Combs le dijo que se metiera en una pequeña piscina para niños llena de este tipo de aceite, algo que hizo porque "sentía que no podía decir que no".

La artista detalló que el primer ‘freak off’ tuvo lugar cuando ella tenía 22 años: en el tribunal se proyectó hoy una fotografía del estríper que fue contratado para este primer encuentro, un hombre afroamericano: “Al principio, Combs quería específicamente hombres negros”, indicó la cantante. Ese día, Diddy presuntamente le dio a tomar éxtasis antes de comenzar el acto: “Al acabar estaba drogada y me sentía entre sucia y confundida, porque vi que él estaba muy contento y pensé que entonces había hecho algo bueno”, expresó.

La cantante indicó en que, en un primer momento, accedió a participar en estos ‘freak offs’ porque estaba enamorada y porque temía una reacción violenta de Diddy, que ya había empezado a mostrarse abusivo con ella. Contó que durante estos episodios sexuales, que generalmente ocurrían en hoteles y duraban horas, se mantenía despierta debido, en gran parte, a las drogas que le ofrecía el rapero, entre ellas éxtasis, MDMA y cocaína. “No recuerdo todos los ‘freak offs’ porque ocurrían con mucha frecuencia y por el uso de drogas (...) Me sentía humillada, no quería hablar de ello con nadie”, contó la artista, que en este momento del relato comenzó a llorar y tomó un pañuelo para secarse las lágrimas.

Ventura también afirmó que Combs grababa muchos de estos encuentros con una cámara de video o con un teléfono móvil, que a veces era el de ella: "Si los videos estaban en mi móvil, los borraba porque eran humillantes. No quería que nadie los viese". El juez ordenó hoy que estos videos se muestren durante el juicio solo ante el jurado, asegurando que proyectarlos al público y a los periodistas de la sala "plantean el riesgo evidente de revictimización" tanto de Ventura como de otra víctima que testificará bajo el pseudónimo Jane y que también participaba en encuentros de este tipo durante su relación con Combs.

Este miércoles ante el tribunal, la cantante dijo que el rapero le pagó 20 millones de dólares para cerrar la demanda por abuso y violación que ella interpuso en 2023. Había denunciado a Combs por violarla en 2018 y ejercer contra ella abuso físico continuado, retiró su denuncia 24 horas después tras llegar a un acuerdo "amistoso" con el cantante, pero entonces no reveló la cifra monetaria acordada. Al ser preguntada por la fiscal Emily Johnson por qué está testificando entonces en el juicio: "Porque no puedo aguantar más la culpa y la vergüenza".

Sobre esa denuncia, la artista explicó que decidieron cenar juntos y tener lo que ella creía que era "una conversación de cierre". Aunque la cena fue "agradable", indicó, posteriormente él la acompañó a su casa y, al entrar, la violó en su salón. "Solo recuerdo llorar y decir 'no', pero todo fue muy rápido", declaró, y especificó que en una ocasión posterior volvió a mantener relaciones con él "voluntariamente".

En la última hora de su testimonio ante la Fiscalía, que comenzó ayer y se alargó durante todo el día de hoy, la cantante no pudo reprimir las lágrimas al recordar cómo en 2023 llegó a tener pensamientos suicidas por los presuntos actos de Combs. "Estaba grabando un videoclip con otro artista y estaba teniendo flashbacks. En ese momento ya no quería seguir viva. No podía soportar más el dolor que sentía", explicó alterada. Mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo, Ventura relató que en ese momento salió a la calle e intentó arrojarse al tráfico, pero su marido se lo impidió.

