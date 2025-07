Lo que le espera a alias Fito tras declararse inocente en EE. UU. por tráfico de drogas y armas

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, hoy es el principal trofeo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la guerra contra el narcotráfico. El mandatario es el artífice de la extradición del capo, la primera de un ecuatoriano desde su país en el marco de un referendo que restableció esta medida en 2024. (Lea también: ¿Gobierno de Colombia participó en la captura de alias Fito, el narco más buscado en Ecuador?)

Esposado, de pantaloneta, chaleco y casco antibalas, Macías partió el domingo 20 de julio en un avión del gobierno estadounidense desde Guayaquil hacia Nueva York. Este lunes se lo veía relajado y sonriente con sus abogados ante el tribunal federal en Manhattan.

"Hasta nunca, Fito", escribió en X Noboa, cercano a su homólogo Donald Trump.

Durante la audiencia en el tribunal federal parta el Distrito Este de Nueva York, la jueza de instrucción, Vera Scandon, preguntó a la Fiscalía si estaban negociando con Macías, pero el fiscal contestó negativamente y recordó que el ecuatoriano acababa de llegar.

Macías, que contrariamente a otros narcos no llevaba cadenas en los pies, se mostró muy tranquilo durante la audiencia y siguió el proceso en la sala de Scandon a través del intérprete de la corte. Como parte de este tipo de audiencia la jueza preguntó al acusado si había discutido con su abogado la acusación y si le había explicado sobre sus derechos. Explicó además al ecuatoriano que tiene derecho a un juicio rápido en 70 días, pero la Fiscalía argumentó que este es un caso complejo -con lo que estuvo de acuerdo la defensa- y que esa fecha tendría que extenderse, por lo que los 70 días comenzarían a ser contados desde el 19 de septiembre, cuando será su próxima audiencia con el juez que presidirá su caso.

La magistrada accedió al pedido de la defensa de que Macías fuera examinado por un médico al señalar que sufre de alta presión, gastritis y las secuelas dejadas por varias esquirlas de bala en el cuerpo. Su abogado dijo estar complacido porque la jueza prestó atención a este reclamo.

Macías, que vestía pantalón caqui, camiseta oscura y por debajo otra color naranja, permanecerá en la cárcel federal de Brooklyn debido a su peligrosidad y alto riesgo de fuga, indicó la fiscalía.



¿Habrá acuerdo de alias Fito con justicia de EE. UU.?

Su defensa se mostró evasiva sobre si su cliente negociaría un acuerdo de culpabilidad con el Gobierno de EE. UU., que logró extraditarlo para responder por siete cargos relacionados con narcotráfico y armas, y recordó que aún no ha visto las evidencias contra el presunto narcotraficante.

"Necesito la evidencia, aún no tengo un concepto sobre el caso porque no ha tenido acceso aún a la evidencia", dijo el letrado Alexei Schacht a su salida del tribunal federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, tras la primera audiencia de su cliente, que se extendió por media hora, donde el líder de Los Choneros se declaró no culpable.

Indicó además que cuando se reúna con la Fiscalía para obtener la evidencia, sostendrá reuniones con su cliente para discutir el proceso judicial. Schacht dijo además que "los cargos son un poco raros" al referirse a que entre los delitos que enfrenta Macías figura además tráfico de armas. "Es la primera vez de mi cliente en EE. UU. pero le acusan de tráfico de armas en EE. UU. y eso no tiene sentido", afirmó.



La historia criminal de alias Fito

De mecánico y taxista, Adolfo Macías, de 45 años, pasó a ser el capo de una temida banda criminal y figura clave en la expansión del narcotráfico transnacional desde Suramérica.

Nacido en Manta, en la costa central ecuatoriana, alias Fito forjó su ascenso desde el hampa común hasta convertirse en el jefe mafioso más conocido del país, capaz de desestabilizar la esfera política y social con su violencia extrema.

De figura obesa y melena revuelta, el capo saltó a la fama internacional en 2024 cuando escapó de una cárcel de Guayaquil, donde cumplía una pena de 34 años por posesión de armas, narcotráfico, crimen organizado y asesinato. Tras su fuga orquestó una arremetida sangrienta: asesinatos, explosiones, retención de guardias penitenciarios y hasta la toma armada de un canal de televisión que transmitía en vivo, sumieron al país en una ola de violencia sin precedentes que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el "conflicto armado" interno.

Arturo Torres, director del portal de investigación Código Vidrio, lo describió en AFP como un "narcotraficante sumamente influyente en el mundo criminal del país y a nivel latinoamericano".

La Fiscalía estadounidense describe a Macías, líder de Los Choneros desde 2020, como "despiadado y un infame traficante de drogas y armas de fuego". "Pensó que podía traficar con veneno en nuestro país, contrabandear armas (...) Se equivocó", dijo el administrador en funciones de la DEA, Robert Murphy.

Un análisis del centro de estudios InSight Crime afirma que Los Choneros supervisan la llegada de cargamentos de cocaína desde Colombia y utilizan una flota de lanchas rápidas para enviarla a Centroamérica y México, desde donde se vende a Norteamérica y Europa.

En Estados Unidos, Macías enfrenta penas de entre 20 años y cadena perpetua. Permanecerá detenido debido a su "peligrosidad" y "alto riesgo de fuga", según la Fiscalía de ese país.



Dólares, narcocorridos y gallos

Los Choneros, conocidos en redes sociales por sus mensajes amenazantes, canciones que ensalzan a ‘Fito’ y su apoyo a comunidades marginales, son una de las principales narcobandas que desangran a Ecuador, donde la tasa de homicidios trepó de 6 por cada 100.000 personas en 2018, a 38 en 2024.

Las organizaciones usan las cárceles como campos de batalla donde chocan bandas rivales, con cientos de muertos desde 2021, pero también como centros de operaciones.

Macías, que en 2013 logró escapar de una pequeña prisión de máxima seguridad de Guayaquil, era amo y señor de la penitenciaría de la que escapó en 2024. Allí se graduó de abogado y seguía manejando los hilos del crimen.

En redes sociales circularon videos sobre sus excéntricas fiestas tras las rejas con músicos y pirotecnia. Llegó a grabar en un patio carcelario un videoclip de un narcocorrido en su honor, interpretado por un mariachi y su hija. En la grabación aparece saludando, riendo y acariciando un gallo fino de pelea, uno de sus gustos.

En junio, Macías fue recapturado en Manta, un puerto pesquero a orillas del Pacífico y fortín de su organización. Noboa había llegado a ofrecer un millón de dólares de recompensa para localizarlo, al tiempo que estrechaba relaciones con Estados Unidos.

Antes de fugarse, la celda de Macías estaba adornada con imágenes que exaltaban su figura, las armas, los dólares y los leones, emblema de Los Choneros.

