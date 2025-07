¿Gobierno de Colombia participó en la captura de alias Fito, el narco más buscado en Ecuador?

La Cancillería de Colombia aclaró este lunes que no adelantó gestión alguna relacionada con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en Ecuador, y que fue recapturado el pasado miércoles para ser extraditado a Estados Unidos. Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el pasado 9 de junio, a través de la embajadora de Colombia en Quito, María Antonia Velasco, “se recibió una supuesta comunicación atribuida al señor ‘Fito’, en la que se solicitaba la intermediación del Estado colombiano como garante de una eventual entrega, con el fin de evitar su extradición a Estados Unidos”.

Sin embargo, la cartera precisó que la autenticidad de la carta no ha sido comprobada y que no se ha remitido ninguna comunicación oficial. “La Cancillería de Colombia no ha realizado gestión alguna relacionada con el señor ‘Fito’, ni interna, ni ante autoridades ecuatorianas, ni ante ningún otro gobierno”, señaló. Y agregó que el ministerio “no actúa como garante de narcotraficantes ni tiene competencia alguna para mediar en este tipo de situaciones”.

La supuesta participación de Colombia en una negociación sobre este caso ya había sido descartada el domingo por el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, quien aseguró que ‘Fito’ “no se entregó ni hubo ningún pacto, y no participó Colombia”, y que su captura fue “una operación 100% ecuatoriana”.

Petro: “Ni idea de quién es el tal Fito”

Por otro lado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó este domingo las "especulaciones" sobre un supuesto encuentro suyo con ‘Fito’ durante su último viaje a Ecuador, difundidas por algunos medios. “Esta especulación en prensa ecuatoriana es otra leyenda más, pero hecho por otros (...) No tengo ni idea de quién es el tal ‘Fito’. Como todo presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado permanentemente, día y noche por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha”, escribió Petro en X.

El mandatario, quien se encuentra en Sevilla atendiendo la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación y Desarrollo, agregó que hoy se reunió con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, y conversaron “sobre la coordinación de fuerzas públicas para perseguir el delito en Putumayo y Sucumbíos”, las regiones fronterizas entre ambos países.

‘Fito’, condenado en 2011 a 34 años de cárcel por varios delitos como narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada, fue capturado el pasado miércoles en un operativo militar de más de 10 horas en la provincia ecuatoriana costera de Manabí, donde surgió la organización criminal en 1998 y se consolidó.

El narcotraficante estaba en paradero desconocido desde que se escapó de la Cárcel Regional de Guayaquil, entre finales de 2023 e inicios de 2024. Su recaptura se había convertido en el principal objetivo del presidente Noboa, en el marco de la “guerra” contra las bandas del crimen organizado que declaró tras la fuga del líder criminal.

Acusado en Estados Unidos

En febrero de 2024, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra Los Choneros y ‘Fito’, bloqueando todas sus propiedades e intereses en propiedades ubicadas en suelo estadounidense o en posesión o control de personas estadounidenses. En abril pasado, el mismo Gobierno acusó formalmente al líder criminal de siete cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas desde Estados Unidos.

Según la acusación, Los Choneros, en alianza con el Cartel de Sinaloa, operaban una red a gran escala “responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Suramérica, a través de Centroamérica y México, hasta Estados Unidos y otros lugares”.

Tras su recaptura, el líder criminal fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, ‘La Roca’, en la ciudad de Guayaquil (suroeste), y será extraditado a Estados Unidos, según confirmó hoy la portavoz del Gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo.

EFE