¿De qué murió Ozzy Osbourne, el llamado Príncipe de las Tinieblas que redefinió el heavy metal?

Figura clave en la historia del rock, reconocido por redefinir el heavy metal con un sonido profundo y oscuro que lo consagró como el legendario Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne marcó un antes y un después en ese género musical. El líder del grupo Black Sabbath murió este martes a los 76 años, según anunció su familia en un comunicado, apenas dos semanas de un épico concierto de despedida. Osbourne "estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento", agregó la familia en su comunicado.

Osbourne puso fin a su larga carrera musical el pasado 5 de julio, cuando Black Sabbath tocó sus canciones más emblemáticas ante un público de más de 40.000 personas en Villa Park, el estadio del Aston Villa, club de fútbol de la Premier League. "Es la última canción. Su apoyo nos ha permitido vivir un estilo de vida increíble (...) Gracias desde el fondo de nuestros corazones", dijo Osbourne al público tras terminar su actuación con "Paranoid", la canción más famosa de la banda. El apodado Príncipe de las Tinieblas ofreció ese espectáculo sentado y a pesar de enfrentar una serie de problemas de salud, entre ellos la enfermedad de Parkinson, un trastorno del sistema nervioso que afectaba su capacidad para estar de pie y caminar.



Los problemas de salud de Ozzy Osbourne: ¿de qué murió?

Si bien la familia no reveló la causa oficial de su muerte ni tampoco ha trascendido un reporte médico oficial, es sabido que el famoso cantante enfrentaba problemas de salud desde hace varios años. En 2017, Osbourne anunció una gira mundial de despedida que se extendería por varios países y que se desarrollaría entre 2018 y 2020. Sin embargo, la gira se canceló luego de problemas de salud que lo empezaron a aquejar en octubre de 2018. En ese entonces, el cantante se sometió a una cirugía de mano tras contraer una infección en el pulgar. En enero de 2019 canceló algunas presentaciones en Europa por cuenta de una grave infección de las vías respiratorias superiores. Mientras se recuperaba, se cayó en su casa de Los Ángeles, en Estados Unidos, y agravó las lesiones que ya había sufrido durante un accidente en 2003. Ozzy se sometió entonces a una cirugía de cuello en abril de 2019 y canceló el resto de sus presentaciones del año. Posteriormente, se sometió a tres cirugías más de columna, la última en septiembre de 2023.

"Mi voz está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil", dijo el cantante en ese entonces. Y meses después, afirmó: "Si algún día puedo volver a estar en condiciones de hacer giras, genial. Pero ahora mismo, si me preguntaran: '¿Puedes salir de gira dentro de un mes?', no podría decir que sí. O sea, si pudiera, lo haría. Pero ahora mismo no puedo reservar giras porque no creo que pueda llevarlas a cabo".

En enero de 2020, Ozzy hizo una aparición especial en el programa Good Morning America junto a su esposa y manager, Sharon Osbourne, y sus hijos, Jack y Kelly Osbourne, y en esa entrevista reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson, un trastorno del sistema nervioso que afecta el movimiento. En esa entrevista, Sharon afirmó que la condición de su esposo "no era una sentencia de muerte". Y explicó que el Parkinson "es como tener un buen día, otro buen día y luego otro muy malo". Ozzy y su familia contaron en ese momento que el cantante recibió el diagnóstico en 2003. Él dijo que sabía que era hora de contarles a sus seguidores qué pasaba con su salud. "No soy bueno con los secretos. Ya no puedo andar con esto por ahí porque es como si se me estuvieran acabando las excusas, ¿sabes?", dijo.

Durante esa aparición en Good Morning America, Ozzy contó también que le costaba no poder trabajar, presentarse en conciertos y mantener a su familia como lo había hecho durante tantos años de carrera: "Odio no hacer mi trabajo. Así que cuando veo a mi esposa y a mis hijos yendo a trabajar, todos intentando ayudarme, eso me deprime porque no puedo aportar a mi familia", afirmó.

Para febrero de 2025, cuando anunció la que sería su última presentación, el rockero ya no podía caminar debido al Parkinson. En una entrevista a The Sun, Sharon Osbourne comentó, a propósito de ese espectáculo, que su esposo estaba "muy feliz de volver y muy conmovido". Y agregó: "El Parkinson es una enfermedad progresiva. No es algo que se pueda estabilizar. Afecta diferentes partes del cuerpo y también le ha afectado las piernas. Pero su voz está mejor que nunca". Semanas atrás, el propio Osbourne habló sobre su condición en su programa de radio en SiriusXM, y dijo: "He llegado al 2025. No puedo caminar, pero ¿saben qué pensaba durante las fiestas? A pesar de todas mis quejas, sigo vivo. Puede que me queje de no poder caminar, pero miro al futuro y veo que hay gente que no hizo ni la mitad de lo que yo y no lo logró".

Nacido como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, dejó la escuela a los 15 años y realizó trabajos esporádicos, como en una fábrica, antes de unirse a su amigo del colegio Butler en varias bandas, hasta que encontró el éxito con Black Sabbath. Ozzy Osbourne fue uno de los artistas con más éxito de todos los tiempos, con 5 Grammys y 12 nominaciones a lo largo de su carrera, pero su legado trasciende la música.

