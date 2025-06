Luna de miel fatal en India: mujer es acusada de planear la muerte de su esposo

Una mujer acusada de planear el asesinato de su esposo durante la luna de miel y sus cuatro presuntos cómplices fueron presentados este miércoles 11 de junio ante un tribunal del estado de Megalaya, en el noreste de la India, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La principal acusada, Sonam Raghuvanshi, se presentó ante las autoridades el lunes y fue detenida. Según fuentes policiales citadas por el canal NDTV, Sonam confesó haber orquestado el crimen con la ayuda de su presunto amante, Raj Kushwaha, y tres cómplices, a quienes habría prometido una recompensa de hasta dos millones de rupias (unos 24.000 dólares).

Los tres presuntos sicarios, también detenidos, admitieron haber atacado a la víctima. Antes de ser presentados ante el juez, los cinco acusados fueron sometidos a un examen médico protocolario, según la agencia local ANI.

¿Cómo murió el novio en la luna de miel?

La víctima, Raja Raghuvanshi, de 30 años, se había casado el pasado 11 de mayo con Sonam mediante un acuerdo familiar o "matrimonio concertado". Esta modalidad, en la que las familias de los novios pactan la unión, sigue siendo la forma predominante de matrimonio en la India, representando alrededor del 90% de todas las uniones en el país.

Publicidad

El padre de la presunta autora intelectual del crimen pidió, en declaraciones a la agencia ANI, una investigación más profunda sobre el suceso y denunció una supuesta persecución policial contra su hija. "No he hablado con la familia de Raja Raghuvanshi (el asesinado). Sonam (la detenida) y Raja no se conocían antes del matrimonio. Fue un matrimonio concertado", añadió.

Tras la boda, la pareja viajó el 20 de mayo al estado de Megalaya, un popular destino turístico, para su luna de miel. Las autoridades sostienen que el asesinato fue premeditado y planeado por la novia junto a Raj Kushwaha, un joven de 21 años con quien supuestamente mantenía una relación sentimental. Según la Policía, Raj no estuvo presente en Meghalaya, pero habría coordinado el crimen a distancia.

La tradición en India manda que el matrimonio sea concertado por las familias de los contrayentes, que tienen en cuenta consideraciones tanto sociales como económicas o religiosas - AFP

Publicidad

El 23 de mayo, se perdió el rastro de la pareja en una zona boscosa cercana a las cascadas Wei-Sawdong. La investigación se activó al día siguiente, cuando la policía local encontró su motocicleta alquilada abandonada en la zona. Tras días de una intensa búsqueda, el cuerpo sin vida de Raja fue localizado el 2 de junio en el fondo de un profundo desfiladero, con heridas de arma blanca.

Inicialmente, se temió que Sonam también hubiese sido una víctima, hasta que se entregó "bajo presión" de la investigación el 9 de junio en una comisaría del distrito de Ghazipur, en el estado de Uttar Pradesh, a cientos de kilómetros de la escena del crimen.

El caso, bautizado por la prensa local como "operación Luna de Miel", ha acaparado las portadas de los principales medios de la India, generando una enorme atención mediática. Los informativos dedican gran parte de su espacio a revelar cada nuevo detalle de una trama que combina un matrimonio concertado, un presunto complot de amantes y el uso de sicarios.

Tradición hindú

En el rígido y jerárquico sistema de castas, vigente en zonas rurales del país, la tradición manda que el matrimonio sea concertado por las familias de los contrayentes, que tienen en cuenta consideraciones tanto sociales como económicas o religiosas.

Las relaciones por amor o la ruptura del matrimonio, en el que se han pagado cuantiosas dotes, acarrean a menudo el repudio de los familiares de la pareja, una oposición cuyo extremo se manifiesta en los llamados "crímenes de honor" para recuperar la honra perdida.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE