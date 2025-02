Mamá colombiana denuncia agresión física contra su hija en un colegio de Estados Unidos

Una mujer colombiana denunció a través de redes sociales que su hija fue víctima de acoso escolar, o bullying, y de violencia física dentro de su colegio en Nueva York, Estados Unidos. Según la mamá, en un video su hija “está siendo golpeada y humillada públicamente por otra niña de su misma edad. Llegó con sangre en su cabeza y emocionalmente muy afectada”. Los hechos sucedieron en el colegio Walter H. Crowley y, dijo la mamá, “nadie hizo nada, solo grabaron y se burlaron”.

Vanessa, mamá de la menor, por medio de un video en redes sociales manifestó que “ya entablé la denuncia formalmente ante el precinto correspondiente y se va a abrir una investigación en contra de la niña agresora y también de las demás niñas que hicieron parte de esto”.

Además, Vanessa denunció que, después de la agresión, su hija “recibió una llamada cuando venía en la ruta, por parte de otra niña, diciéndole que ella también la iba a golpear. Yo me comuniqué con la mamá de esa otra niña, pero por supuesto la niña desmintió todo. Al parecer, es muy valiente para insultar y amenazar por teléfono, pero muy cobarde para afrontarlo”.

(Lea también: Estudiante discriminado por su orientación sexual le ganó batalla legal a su colegio, en Sogamoso)

Publicidad

La mamá de la niña agredida espera que “la Policía y el colegio trabajen conjuntamente para tomar las medidas pertinentes de seguridad y protección de Isabella”.

"No quiere irse del colegio": mamá colombiana sobre su hija agredida en EE. UU.

Vanessa aseguró que le propuso a su hija trasladarla de colegio, “pero ella realmente no quiere y por el punto de vista de Isa, para ella no es justo tener que irse y aislarse de todo su círculo social, mientras que estas niñas agresoras y abusivas se quedan en el colegio sin ninguna consecuencia”.

Publicidad

Lo que busca esta mamá colombiana es que las menores que, según ella, agredieron a su hija “paguen por sus actos y también porque son potencialmente peligrosas para los demás niños”.

El bullying en Estados Unidos "está normalizado como los tiroteos en las escuelas"

Vanessa aseguró que el matoneo o bullying en Estados Unidos, “lastimosamente, está bastante normalizado, así como los tiroteos en las escuelas, y no se han tomado las medidas pertinentes y eficaces para eliminar estas problemáticas tan comunes, que han dañado tantas vidas”.

La mamá colombiana sostuvo que, el día de la agresión, su hija no ejerció su legítima defensa, “pero me voy a encargar personalmente de equipararla en todos los sentidos para que, si una persona vuelve y la ataca de forma injusta y desproporcionada, ella se defienda como tiene que ser y no permita que nadie le pase por encima”.

Finalmente, Vanessa insistió en que “el colegio va a tener que responder por su negligencia tan grande” y agradeció a las personas que se solidarizaron con su hija.

Publicidad

¿Dónde denunciar matoneo escolar en Colombia?

Para denunciar matoneo escolar o bullying en Colombia, los ciudadanos pueden seguir estos pasos:

- Informar a los padres o tutores: es fundamental que los padres o tutores de la víctima sepan lo que está ocurriendo. Ellos deben comunicarse con los docentes y directivos del colegio.

Publicidad

- Acudir a las autoridades educativas: los colegios tienen el deber de activar el protocolo de Atención Integral de Convivencia Escolar. Los directivos y docentes deben buscar soluciones eficaces a través del diálogo y la conciliación.

- Contactar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): el ICBF ofrece orientación y apoyo en casos de acoso escolar. Se puede visitar su sitio web o acudir a una de sus oficinas para recibir asistencia.

- Denunciar a la Fiscalía General de la Nación: si el acoso escolar implica conductas graves, se puede presentar una denuncia en la Fiscalía General de la Nación.

Buscar apoyo psicológico: es importante que la víctima reciba apoyo emocional. Las clínicas Profamilia y otros centros de salud mental pueden ofrecer ayuda profesional.

Publicidad

(Lea también: Alarmante aumento de casos de bullying en Colombia dejan secuelas irreparables)