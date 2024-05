Alarmante aumento de casos de bullying en Colombia dejan secuelas irreparables

Son alarmantes las cifras de casos de bullying o acoso escolar donde muchas veces las circunstancias son fatales. Este es un tema que involucra a los padres, los niños y las instituciones educativas para poder evitar que cualquier persona pase por este tipo de situaciones. Para ello, se requieren de medidas de protección, pero, sobre todo, de prevención. Séptimo día pudo encontrar historias de familias en donde sus hijos ha sido víctimas de este matoneo estudiantil.

Tatiana Alvis es la madre de una menor de 5 años que sufrió bullying por parte de un compañero de su clase. Ella cursaba primero de primaria en un colegio de Bosa, en la ciudad de Bogotá. El 18 de marzo de 2024, ella se acerca a su madre y le comenta que una de sus compañeras de clase la había empujado, lo que provocó que ella se cayera y se golpeara con su zapato en su zona íntima. Sin embargo, cuando llegaron a la casa, Tatiana se da cuenta de que su hija se quejaba cuando entraba al baño.

Piñeros se intenta comunicar con la profesora de la niña en la mañana siguiente, pero no obtuvo respuesta. Después de recogerla de clase, nuevamente en la casa se volvió a quejar de su dolor y está vez un detalle en la ropa interior de su hija la puso en alerta, había sangre en gran cantidad.

La niña fue llevada de inmediato al centro médico para hacerle un análisis, los resultados arrojaron que ella presentaba una herida de 3 mm de longitud en horquilla vulvar, lo que prendió las alertas sobre ¿Qué están haciendo las escuelas por prevenir estos casos?

La menor aseguró al médico que “hay un niño en el colegio que me molesta, me pellizca y me pega, cuando yo digo a las profesoras me regañan y me dejan encerrada en un salón con ese niño. Él me quita la ropa y me molesta la vagina con un palo que está en el salón”. Tras el testimonio de su hija, Tatiana se dirigió a hablar con la rectora del colegio.

“El primer paso de nuestro protocolo es la verificación de la información, a través de las actas y la entrevista directa con los acudientes con la presencia de la Policía Nacional”, mencionó Jasmín Durán, rectora de la institución educativa.

El padre del menor acusado, Ferney Durán, explicó que su hijo no le dijo nada en ningún momento, pero que desde ese momento empezó a vivir un infierno. “No se realmente que le haya pasado a esa niña, uno también se pone en los zapatos y pues pobrecita, pero no fue por este lado. La acusación si la tuvimos nosotros y pues imagínese todo lo que no ha acarreado”, afirmó.

Para este caso, el padre del presunto agresor también aseguró que espera se haga justicia y haya una investigación a fondo pues su hijo está siendo “estigmatizado causándole daños psicológicos irreparables”.

Gisela Arias, directora Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, indicó que el acoso escolar tiene la ley 1630 que establece que “las situaciones de bullying puede ser de tres tipos (tipo I, tipo II y tipo III) siendo la de tipo III las más graves de todas, son las que se presencian con un delito relacionado a libertades sexuales, hurto y delitos que afecten la integridad física de los niños, niñas y adolescentes”.

No obstante, la problemática del bullying está abarcando cifras significativas en el aumento de casos a lo largo de los años. Según las cifras del Ministerio de Educación Nacional, en el último informe del SIUCE, presentado en 2023, hubo una cifra de 6.180 casos de acoso escolar. En comparación al año 2022, se presenció un aumento del 75% de violencia al interior de las aulas de clase, algunos con desenlaces fatales.

“Para el año 2024, periodo comprendido entre enero y febrero, se registraron al menos 2.559 exámenes legales a esta población por presuntos delitos sexuales. A fin de año vamos a tener unas cifras tan preocupantes como las de 2023”, afirmó, Viviana Mora, procuradora delegada para los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia de la mujer.

Seguramente, hubo un error en la decisión de la profesora de estos dos estudiantes al encerrarlos en el salón para que arreglaran su malentendido. Sin embargo, ella aseguró que “yo actué en el protocolo debido escolar que se hace para esos casos. A pesar, que no hubo nada yo hice la charla pedagógica y le llamé la atención al niño sin hacer nada y le dije que cualquier cosa me avisa y a la niña también le mencioné”.

Tal vez sí la situación se hubiese tratado adecuadamente esta tragedia se habría podido evitar y también el dolor de estas familias. Es importante que tanto los padres como las instituciones escolares tengan constante vigilancia de los comportamientos de los niños, eduquen y concienticen a los menores sobre sus actos y que se trate de manera inmediata cualquier conflicto por medio del dialogo y la tolerancia para que a futuro se pueda erradicar el bullying o acoso escolar en nuestro país.