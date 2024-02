Medidas de Javier Milei para frenar crisis financiera en Argentina dispararon la pobreza en el país

En medio de protestas, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha avanzado con una rapidez sin precedentes en el recorte que propuso en campaña para recuperar a su país de la crisis financiera. Pero las drásticas medidas de este defensor a ultranza de la economía de mercado dispararon la pobreza.



Javier Milei ha cumplido con su principal promesa de campaña: medidas económicas de choque rápidas y radicales para recortar el gasto fiscal. Para las finanzas del sector público, el balance fue positivo, pues el país logró por primera vez en 12 años tener un superávit fiscal, es decir, recibieron más dinero del que gastaron.

El sobrante fue de 589 millones de dólares en su primer mes de gobierno. En su apuesta por devolver a Argentina la confianza inversionista, los bonos soberanos y las acciones del país se han valorizado, y, para las calificadoras, el riesgo país ha disminuido.

Los ajustes macroeconómicos van según lo estimado por Javier Milei, pero la otra cara, la social, también. “Naturalmente se impactará de modo negativo sobre la actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, la situación comenzará a mejorar. Habrá luz al final del camino”, indicó el presidente argentino.



Esta tensión se ha visto en las calles y los más vulnerables han sido los que más duro han sentido el golpe de las medidas.

En enero, la pobreza aumentó a 57,4%, el nivel más alto en dos décadas, según la Universidad Católica Argentina.

“La situación económica de la gente es (tan mala que) si hoy no vienen a un comedor social, no pueden comer. Esto es por lo que estamos pasando hoy. La gente no puede comer”, dijo una ciudadana.

La pérdida del poder adquisitivo y el aumento de los costos de los servicios básicos atizan la tensión. A 254% llegó la inflación interanual en enero, casi 50 veces más alta que la media en los países latinoamericanos.

Para Javier Milei, el excesivo endeudamiento y la impresión de billetes ha sido la causante de esta debacle inflacionaria y ya asoma proyectos de ley para frenar la emisión.