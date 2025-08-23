Estados Unidos verificará a más de 55 millones de extranjeros con visas por posibles infracciones

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de EE. UU.

Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que "la verificación continua" que realiza esa entidad, desde el regreso de Trump al poder en enero pasado, "incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente poseen visas estadounidenses válidas", sin ofrecer detalles sobre el plazo de la investigación.

"El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, indicadores de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista", agregó.



El funcionario precisó que como parte del proceso de verificación, se revisa "toda la información disponible, incluyendo los registros policiales o de inmigración, o cualquier otra información que surja después de la emisión de la visa y que indique una posible inelegibilidad" de acuerdo con la legislación migratoria vigente.

Como parte de la restrictiva política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado ha cancelado una gran cantidad de visados, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza. Según el funcionario, desde enero pasado el Departamento de Estado "ha revocado más del doble de visas, incluyendo casi cuatro veces más visas de estudiante, que durante el mismo período del año pasado".

El sábado, el Departamento anunció la suspensión de la emisión de visados de visitante para personas procedentes de Gaza, con el fin de realizar una revisión exhaustiva del proceso mediante el cual se concedió recientemente una "pequeña cantidad" de permisos de entrada por razones humanitarias desde el enclave palestino.



México prevé que suspensión de visas de EE.UU. no afectará a camioneros mexicanos

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, consideró que la suspensión de visas estadounidenses a conductores extranjeros de camiones no afectará a los mexicanos debido a las disposiciones previstas en el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De la Fuente puntualizó en conferencia de prensa que aunque siguen "estudiando" la medida anunciada, "no parece que vaya a afectar a los conductores mexicanos".

"Porque los conductores de camiones mexicanos tienen una visa que está prevista en el T-MEC, que es una visa B, y esta nueva disposición solamente afectará aquellos conductores que tienen otros tipos de visa, E y H", señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. El canciller consideró que esta medida está dirigida a "prevenir el cabotaje", es decir, cuando se traslada mercancía de un estado a otro de EE.UU.

"Entonces, lo que podemos decir hasta ahora es que no parece que va a afectar a los conductores de camiones mexicanos, pero de todas maneras seguimos estudiando", remarcó el funcionario.

El pasado 21 de agosto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció la cancelación con efecto inmediato de la emisión de visas de trabajo a extranjeros que aspiren a trabajar como conductores de camiones comerciales por considerar que "ponen en peligro" la vida de ciudadanos y el trabajo de camioneros locales. No obstante, Rubio no dio estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en este sector.

La medida fue anunciada pocos días después del arresto del camionero, originario de la India, Harjinder Singh, acusado de tres cargos de homicidio luego de un accidente al girar en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida el sábado pasado.

Simpatizantes del Gobierno de Donald Trump utilizaron el hecho para criticar a la oposición, porque el camionero indocumentado habría conseguido su licencia de conducir en California, estado gobernado por Gavin Newsom, el demócrata crítico del actual mandatario estadounidense, que se perfila como rival electoral para 2028.

