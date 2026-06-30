Milagros entre los escombros en Venezuela: relatos de fe y rescates tras 140 horas de incertidumbre

El paso del tiempo suele ser el mayor enemigo en las labores de búsqueda tras un desastre, pero en las laderas de La Guaira y las calles de Caracas, el reloj ha cedido ante la tenacidad humana. Tan solo seis días después del doble terremoto, cuando la esperanza suele transformarse en duelo, los rescatistas han logrado extraer vidas de entre las placas de concreto y el polvo. Son historias que desafían la lógica de la supervivencia y que se han convertido en la esperanza de un país y un pueblo que se niega a dejar de buscar.



En el estado La Guaira, el sexto día de labores ha traido consigo lo que muchos llaman un milagro. Un pequeño niño fue extraído de una montaña de escombros tras permanecer 5 días y cerca de 20 horas atrapado. Su cuerpo, envuelto en una manta protectora, se convirtió en el símbolo de la resiliencia en medio de la tristeza de una tragedia.

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El rescate fue posible gracias al monitoreo constante de equipos jordanos, quienes utilizaron imágenes térmicas para detectar señales de vida donde el ojo humano solo veía destrucción.

El menor aunque al principio no parecía dar señales de vida, recibió los primeros auxilios y fue trasladado luego a un hospital, indicó un comunicado de la Defensa Civil de Jordania.



No fue el único caso de supervivencia en las últimas horas. Aaron Candillo, un joven de 21 años, fue rescatado de un edificio tras cinco días en completa oscuridad. Con una humildad que conmovió a los presentes, Aaron atribuyó su salida a una intervención divina: “Yo no soy nadie, soy un simple chico que pasó 5 días debajo de un edificio, pero yo estoy aquí y estoy presente gracias a mi Dios... Él mandó a sus ángeles”.



Moisés y la luz en la oscuridad

Uno de los rescates más técnicos y emotivos fue el de Moisés, un niño de 11 años, realizado por el equipo de socorristas colombianos. Julio Boyacá, uno de los líderes de la misión, explicó que la prioridad fue perforar un orificio para introducir una sonda con cámara conocida como fibroscopio y establecer contacto visual.

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Moisés, que se encontraba en total oscuridad, siguió las instrucciones del rescatista con una entereza asombrosa. “Le pido el favor de que si él ve una luz que se está moviendo que la coja y la jale fuerte. Así lo hace él, todo el tiempo estuvo apoyándonos”, relató Boyacá. El niño sobrevivió gracias a un "espacio vital" formado entre un armario y su cama, que sostuvieron la placa del techo cuando esta colapsó. Durante el proceso, para evitar que Moisés se quedara dormido debido al agotamiento de varios días, los rescatistas mantuvieron una conversación constante con él, permitiéndole narrar su ubicación y estado físico.

La misión más dificil de su carrera

En Caracas, la situación en el municipio Chacao y la urbanización San Bernardino ha sido igualmente crítica. En el edificio Santa Rita, un inmueble de los años setenta, las operaciones de búsqueda continúan sin descanso. Allí se encuentra Rolando Peña, un bombero jubilado que enfrenta la misión más dura de su carrera: buscar a su propio hijo.

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A pesar del dolor personal, Peña mantiene la misma esperanza para todas personas que se encuentran atrapadas. “Le pido a Dios que por favor le dé una oportunidad a esa persona que pueda vivir, no puedo ser egoísta... le pido en nombre de todas esas personas que estén atrapadas allí, que tenga la misma posibilidad”.

En ese mismo punto se encuentra Génesis Angulo, que busca a su hermano. La mujer mantiene la teoría de que un grupo de 18 personas podría estar atrapado en una zona cerca al ascensor. La solidaridad ha llegado incluso de residentes extranjeros, como un ciudadano chino que ofreció maquinaria pesada para intentar mover un tanque de concreto de 60 toneladas que compromete la estructura del edificio.

Gratitud y el apoyo de cuatro patas

Los sobrevivientes que han logrado salir narran experiencias que marcan un antes y un después. Una abuela de 69 años, que pasó tres días bajo las ruinas de su casa de cuatro pisos tras recibir un golpe en la cara, recordó el momento en que recibió asistencia: “Ellos me traen a mí agua en una manguerita, de esta fue el agua más rica del mundo que probé”.

En esta labor, los animales también han sido protagonistas. Gisel, una perrita rescatada en La Guaira, conmovió a los socorristas con sus gestos de agradecimiento, al ser rescatada no dudó en lamer el rostro de como las personas lo han calificado " su héroe".

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Asimismo, desde Miami, llegó Sila, una pastor alemán entrenada para búsqueda y rescate, traída en un vuelo humanitario de la Asociación de Pilotos de Miami para sumarse a las labores de localización de sobrevivientes.

Ahora, los sobrevivientes rescatados después de seis días se han convertido en el reflejo de una esperanza que continúa acompañando el trabajo de quienes siguen removiendo escombros sin rendirse.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co